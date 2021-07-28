ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 3-й период Юность-Минск 1 Сибирь 2
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Бавария 0 Боруссия М 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Фенербахче 0 ПЕК Зволле 0
Лига чемпионов 20:00 Шериф 0 Алашкерт 0
Лига чемпионов 20:00 Нефтчи 0 Олимпиакос 0
Аргентина - Примера 20:15 Годой-Крус 0 Атлетико Тукум 0
Аргентина - Примера 20:15 Унион 0 Банфилд 0
Лига чемпионов 20:30 ЧФР Клуж 0 Линкольн 0
Лига чемпионов 20:45 Мидтьюлланн 0 Селтик 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:45 Ред Булл Зальц 0 Атлетико М 0
Лига чемпионов 21:00 Галатасарай 0 ПСВ Эйндховен 0
Лига чемпионов 21:00 Лудогорец 0 Мура 0
Лига чемпионов 21:15 Янг Бойз 0 Слован Бр 0
Лига чемпионов 21:30 Црвена Звезда 0 Кайрат 0
Лига чемпионов 21:30 Спарта П 0 Рапид В 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Милтон-Кинс До 0 Тоттенхэм Хотс 0
Товарищеские матчи (клубы) 22:00 Манчестер Юнай 0 Брентфорд 0
Товарищеские матчи (клубы) 22:00 Порту 0 Рома 0
Аргентина - Примера 22:30 Атлетико Сармь 0 Платенсе 0
Аргентина - Примера 22:30 Велес Сарсфилд 0 Дефенса и Хуст 0
Рваные кроссы. Наши баскетболисты бились за победу так, что обувь не выдерживала
28 июля 17:32
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

Рваные кроссы. Наши баскетболисты бились за победу так, что обувь не выдерживала

Сборная России выиграла сразу два серебра в турнире баскетболистов 3х3.

Баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпиад в Токио, а обе наши команды – и мужская, и женская - вышли в полуфинал на зависть классическим баскетболистам, которые не могут даже попасть на Игры. Женщинам предстояло играть в 1/2 с китаянками, и тут шансы были хорошие, а вот в успех мужской сборной в противостоянии с сербами, которые не потерпели ни одного поражения на турнире, верилось с трудом.

Сестры Фролкины, которым сегодня исполнилось 24 года, Юлия Козик и Анастасия Логунова действительно без больших проблем справились с соперницами. А вот мужчины… А мужчины не просто справились, а разгромили сербов с главной звездой мирового баскетбола 3х3 Душаном Булутом – 21:10! Да, надо сказать «спасибо» судьбе, что худший матч сербов на турнире пришелся на игру с россиянами, но это нисколько не умаляет заслуг нашей команды. Она-то сыграла блестяще!

В финале россиянок ждали американки, обыгравшие сборную Франции 18:16, а россиян – латыши, уничтожившие бельгийцев 21:8.

Игра у девушек не задалась с самого начала. Американки выглядели получше, из-за чего наши очень много фолили. 6:1, 12:5 – отыграть такой отрыв непросто, тем более с грузом фолов. Россиянки бились до конца, сократили отрыв до трех очков, но большее сделать не успели – вышло время. После финала наших баскетболисток с медалью поздравил президент МОК Томас Бах, а россиянки подписали ему на память мяч.

Мужской финал прошел по прямо противоположному сценарию. Тут уже россияне на старте имели преимущество, а латышам приходилось нарушать правила. К сожалению, где-то в середине матча соперник начал переламывать ход поединка. Наши бились и не отдавали инициативу. У Ильи Карпенкова даже не выдержала обувь: от кроссовка оторвалась подошва, и ему пришлось прикручивать ее пластырем. Вскоре травму получает Эдгарс Круминьш. Латыш тоже хватается за пластырь и бинтует себе ногу едва не до колена. Возвращается, чувствует дикую боль, вновь садится и вновь бинтует.

11:7 в нашу пользу тем временем превращаются в 13:14. До счета 18:19 игра идет очко в очко, время заканчивается и исход поединка может решить один мяч. К сожалению, золотой бросок делают соперники: Карлис Ласманис забивает из-за дуги. Латыши – чемпионы, у России – второе серебро.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российский пловец установил рекорд Европы на ОлимпиадеОбзор четвертого дня Олимпиады в Токио 2020 (видео)Дебют Березуцкого и Кержакова, мнимое фиаско "Спартака". Главные события первого тура РПЛ"Ломала мне руку": как засудили российскую дзюдоисткуНеожиданный ответ Клишиной о предательстве РоссииМедведь на купальниках российских синхронисткок возмутил WADA
Российский баскетбол жив — пусть пока и уличный. Олимпиада-2020 в этом убедила
На олимпийском турнире по баскетболу 3х3 в Токио женская и мужская сборные России дружно добрались до финалов, в которых уступили соответственно американкам и латвийцам.
Игры в Токио глазами наших волейболистов. Видео из Олимпийской деревни, снятое игроками и тренерами сборной России
Мужская сборная России по волейболу - один из фаворитов Олимпиады-2020. Наши парни начали турнир с ярких побед над Аргентиной и США, но до решающих баталий еще далеко: финал состоится 7 августа. А пока ребята делятся впечатлениями от тренировок и пребывания в Олимпийской деревне.
«Провокаторы были и в революцию, и на войне». Как вопрос чилийца Медведеву вызвал переполох на Олимпиаде
После победы Даниила Медведева над Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира теннисистов в Токио журналист из Чили задал провокационный вопрос. Вот что из этого вышло. И как можно было всего этого избежать.
«Надеемся, он еще порадует фанатов топ-клуба». Агент Мозгова — о будущем российского чемпиона НБА
Агент известного баскетболиста Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал «Плеймейкеру» о карьерных перспективах центрового сборной России и «Химок», экс-чемпиона НБА в составе «Кливленда».
«Вашингтон» сошел с ума? Дал ветерану Овечкину 50 млн, плюнул на Кубок Стэнли и, видимо, рухнет как «Детройт»
Александр Овечкин получил новый суперконтракт от «Кэпиталз», но хоккейная дискотека в столице США скоро закончится.
Позолоченное серебро ценой в три сотые! Как Россия взяла медаль в королевской эстафете (видео)
Российские пловцы в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль при участии Евгения Рылова, накануне выигравшего для России первое олимпийское золото в плавании за четверть века.
Олимпиада-2020: главные события 28.07.2021
28 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 27 видам спорта и будут разыграны 23 комплекта медалей.
«Никого не удивляют такие поражения». Агент — о перспективах американских звезд НБА, которые провалили старт Олимпиады
Первый российский баскетбольный агент с лицензией НБА Станислав Рыжов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от выступления на Играх в Токио сборной США, которая подходит ко второму туру с единицей в графе «Поражения».
Россия дышит в спину США и Китаю, Ефимова задумалась о Париже, зажигавшая огонь Игр Осака провалилась. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 27 июля на Олимпийских играх в Токио.
Тхэквондо придумали корейцы? А лучшие в нем — русские! Доказано Олимпиадой-2020
Невероятно, но факт: благодаря победе в весовой категории свыше 80 кг Владислава Ларина сборная России выиграла общекомандный зачет в тхэквондо на Олимпиаде в Токио.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика