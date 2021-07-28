Рваные кроссы. Наши баскетболисты бились за победу так, что обувь не выдерживала

Баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпиад в Токио, а обе наши команды – и мужская, и женская - вышли в полуфинал на зависть классическим баскетболистам, которые не могут даже попасть на Игры. Женщинам предстояло играть в 1/2 с китаянками, и тут шансы были хорошие, а вот в успех мужской сборной в противостоянии с сербами, которые не потерпели ни одного поражения на турнире, верилось с трудом.

Сестры Фролкины, которым сегодня исполнилось 24 года, Юлия Козик и Анастасия Логунова действительно без больших проблем справились с соперницами. А вот мужчины… А мужчины не просто справились, а разгромили сербов с главной звездой мирового баскетбола 3х3 Душаном Булутом – 21:10! Да, надо сказать «спасибо» судьбе, что худший матч сербов на турнире пришелся на игру с россиянами, но это нисколько не умаляет заслуг нашей команды. Она-то сыграла блестяще!

В финале россиянок ждали американки, обыгравшие сборную Франции 18:16, а россиян – латыши, уничтожившие бельгийцев 21:8.

Игра у девушек не задалась с самого начала. Американки выглядели получше, из-за чего наши очень много фолили. 6:1, 12:5 – отыграть такой отрыв непросто, тем более с грузом фолов. Россиянки бились до конца, сократили отрыв до трех очков, но большее сделать не успели – вышло время. После финала наших баскетболисток с медалью поздравил президент МОК Томас Бах, а россиянки подписали ему на память мяч.

Мужской финал прошел по прямо противоположному сценарию. Тут уже россияне на старте имели преимущество, а латышам приходилось нарушать правила. К сожалению, где-то в середине матча соперник начал переламывать ход поединка. Наши бились и не отдавали инициативу. У Ильи Карпенкова даже не выдержала обувь: от кроссовка оторвалась подошва, и ему пришлось прикручивать ее пластырем. Вскоре травму получает Эдгарс Круминьш. Латыш тоже хватается за пластырь и бинтует себе ногу едва не до колена. Возвращается, чувствует дикую боль, вновь садится и вновь бинтует.