По числу наград Россия вышла на третье место. Подводим итоги дня на Играх-2020

День для сборной России начался с серебра в эстафете 4х200 м вольным стилем. Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк бились за второе место с австралийцами и выиграли его лишь финишным касанием. Догнать британцев было невозможно.

А вот победить хотя бы в одном из двух финалов в баскетболе 3х3 было вполне реально. Тем более, что в 1/2 наша мужская команда выбила главных фаворитов – сербов, а у половины женской сборной сегодня был день рождения. Чем не повод сделать самим себе подарок? Половину эту составляют сестры-близняшки Ольга и Евгения Фролкины.

К сожалению, обе наши команды в своих финалах уступили: девушки – американкам, мужчины – латышам. Но два серебра первого в истории олимпийского турнира в баскетболе 3х3 это очень круто!

Мадина Таймазова выиграла первую медаль сборной по дзюдо. У болельщиков уже сложилась традиция ждать от дзюдоистов наград, а от генменеджера команды Эцио Гамбы – очередного чуда. Однако ни с тем, ни с другим они не спешили. Мадина спасла реноме сборной и стала одной из главных героинь Игр. Во второй схватке ей разбили глаз, который к концу дня полностью заплыл. В полуфинале японка ее в прямом смысле задушила и Таймазова потеряла сознание. Бороться же россиянке пришлось в два раза больше положенного, поскольку результат большинства ее поединков решался на голден скор. Но она сумела выиграть медаль!

– После полуфинальной схватки тренеры сказали мне: нужно забыть все эти моменты и постараться выиграть медаль. В поединке за бронзу моим долгом было выйти и напрячь все оставшиеся силы. Не обращала внимания на глаз, на то что у меня болит. Сейчас чувствую примерно поровну радости и разочарования. Но если бы вчера мне сказали: «У тебя будет бронзовая медаль», я бы ответила: «А можно золото»? - так оценила свое выступление наша дзюдоистка.