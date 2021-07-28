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По числу наград Россия вышла на третье место. Подводим итоги дня на Играх-2020
28 июля 18:05
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

По числу наград Россия вышла на третье место. Подводим итоги дня на Играх-2020

В среду россияне взяли пять медалей.

День для сборной России начался с серебра в эстафете 4х200 м вольным стилем. Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк бились за второе место с австралийцами и выиграли его лишь финишным касанием. Догнать британцев было невозможно.

А вот победить хотя бы в одном из двух финалов в баскетболе 3х3 было вполне реально. Тем более, что в 1/2 наша мужская команда выбила главных фаворитов – сербов, а у половины женской сборной сегодня был день рождения. Чем не повод сделать самим себе подарок? Половину эту составляют сестры-близняшки Ольга и Евгения Фролкины.

К сожалению, обе наши команды в своих финалах уступили: девушки – американкам, мужчины – латышам. Но два серебра первого в истории олимпийского турнира в баскетболе 3х3 это очень круто!

Мадина Таймазова выиграла первую медаль сборной по дзюдо. У болельщиков уже сложилась традиция ждать от дзюдоистов наград, а от генменеджера команды Эцио Гамбы – очередного чуда. Однако ни с тем, ни с другим они не спешили. Мадина спасла реноме сборной и стала одной из главных героинь Игр. Во второй схватке ей разбили глаз, который к концу дня полностью заплыл. В полуфинале японка ее в прямом смысле задушила и Таймазова потеряла сознание. Бороться же россиянке пришлось в два раза больше положенного, поскольку результат большинства ее поединков решался на голден скор. Но она сумела выиграть медаль!

– После полуфинальной схватки тренеры сказали мне: нужно забыть все эти моменты и постараться выиграть медаль. В поединке за бронзу моим долгом было выйти и напрячь все оставшиеся силы. Не обращала внимания на глаз, на то что у меня болит. Сейчас чувствую примерно поровну радости и разочарования. Но если бы вчера мне сказали: «У тебя будет бронзовая медаль», я бы ответила: «А можно золото»? - так оценила свое выступление наша дзюдоистка.

Ждем теперь наград от мужской команды. Пора уже оправдывать авансы.

Гимнаст Никита Нагорный финишировал третьим в личном многоборье, меньше полубалла проиграв чемпиону японцу Хашимото и совсем немного – серебряному призеру китайцу Жотену.

В медальном зачете Игр сборная России осталась на четвертом месте. При этом по общему количеству наград мы вышли на третье место. Тем временем, олимпийскими чемпионами стали уже представители 28 стран. Даже таких небольших, как Фиджи: сегодня сборная этой страны выиграла золото в регби-7.

источник: «Советский спорт»
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