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За кого болеть 29 июля: ждем золота в плавании, фехтовании и гимнастике
28 июля 20:15
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

За кого болеть 29 июля: ждем золота в плавании, фехтовании и гимнастике

В четверг в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей.

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

3.30. Женщины. Двойка без рулевого

Первый финал дня с участием россиян пройдет рано даже по японскому времени, не говоря уж про европейскую часть России. Василиса Степанова и Елена Орябинская отобрались в финал А с пятым временем, но в своем заезде были вторыми. Есть шанс на медаль.

ПЛАВАНИЕ

4.40. Мужчины. Брасс, 200 м

Рекордсмен мира, двукратный чемпион мира Антон Чупков в предварительных заплывах не сильно напрягался, проигрывая лидерам более секунды. Пришло время напрячься и стать олимпийским чемпионом.

5.20. Женщины. Баттерфляй, 200 м

Китаянка Чжан Юфей – стопроцентная фаворитка. Чтобы побороться за медаль, нашей Светлане Чимровой надо плыть на две секунды быстрее, чем она плыла в Токио до этого.

5.25. Мужчины. Вольный стиль, 100 м

Один из самых главных видов плавательной программы. В финале наш Климент Колесников будет биться за золото с главной звездой мирового плавания Калебом Дресселом.

6.05. Женщины. Эстафета 4х200 в/с

Россиянки вышли в финал с пятым временем. До китаянок, ставших третьими, далековато – более трех секунд. До выигравших квалификацию австралиек – целая пропасть – 7,5 с.

СТРЕЛЬБА

7.00. Женщины. Трап

После трех первых квалификационных раундов Екатерина Субботина идет четвертой с хорошими шансами на выход в финал. Дарья Семьянова пока – 13-я.

9.00. Мужчины. Трап

Олимпийский чемпион Афин Алексей Алипов после первой части отбора в финал – 14-й. При этом по 73 попадания из 75 имеют еще восемь стрелков, расположившихся в 6 по 13 места. У лидеров – 74 пораженных мишени. В общем, еще ничего не потеряно.

9.30. Гребной слалом. Каноэ-одиночка. Женщины

В полуфинале здесь выступит Алсу Миназова.

ДЗЮДО

12.25. Женщины. 78 кг

В 1/16 Александра Бабинцева встречается с дзюдоисткой из Конго, а в 1/8 россиянку ждет Лориана Кука, которая предыдущую стадию пропускает. Если косоварку пройти сложно, но еще можно, то одолеть в четвертьфинале японку Сори Хамаду почти нереально.

12.50. Мужчины. 100 кг

Нияз Ильясов может принести мужской сборной по дзюдо первую медаль. Правда, потенциальный соперник по четвертьфиналу у россиянина безумно сложный – двукратный чемпион мира португалец Жорже Фонсека.

ФЕХТОВАНИЕ

13.45. Женщины. Командная рапира

Сборная России, носящая титул чемпионок мира, является фаворитом турнира. Основные соперницы – фехтовальщицы Италии, США и Франции. В 1/4 Дериглазова и компания встречаются с Египтом.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

13.50. Женщины. Индивидуальное многоборье

Симона Байлз снялась, а Ангелина Мельникова и Владислава Уразова – в числе фавориток.

источник: «Советский спорт»
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