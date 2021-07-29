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Олимпионики Сеула-88 не помогли ЦСКА подняться. Чего ждать от Фукса и Гайча?
29 июля 06:18
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК ЦСКА

Олимпионики Сеула-88 не помогли ЦСКА подняться. Чего ждать от Фукса и Гайча?

Олимпионики (олимпийские чемпионы) Сеула из ЦСКА – это хавбек Владимир Татарчук и защитник Сергей Фокин.

Первый из них выходил в стартовом составе сборной, включая финал с бразильцами. Напомним, в 1988-м армейцы прозябали в первой лиге и мечтали вернуться в элиту. Не удалось.

Защитник сборной Бразилии Бруно Фукс продолжает сражаться за медали в Токио. Аргентинский форвард Адольфо Гайч возвращается в ЦСКА – его команда не сумела выйти в плей-офф. Однако красно-синие, похоже, не рассчитывают на габаритного нападающего, которого в прошлом августе приобрели за 8,5 миллиона евро. Аргентинца постараются пристроить в другой клуб за приемлемую компенсацию. На его позицию взяли Антона Заболотного, успешно дебютировавшего после возвращения в родные пенаты.

Что касается Фукса, то его шансы закрепиться в ЦСКА вполне реальны. С учетом давнишних проблем в обороне армейцев, которые при новом главном тренере Алексее Березуцком взяли на вооружение схему с двумя центральными защитниками. Все еще восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия Хердур Магнуссон, далек от идеала Виктор Васин, а молодому участнику Евро-2020 Игорю Дивееву не хватает опыта, не говоря уже о Вадиме Карпове.

Фукс, засветившийся в РПЛ всего на 13 минут, почти все время лечился, превратившись в самую загадочную фигуру для болельщиков ЦСКА. Вокруг нее напустили густого тумана. Наконец, когда объявили о возвращении бразильца в общую группу, он вдруг отправился в Токио на Олимпийские игры, воспользовавшись пунктом в контракте. Новый главком красно-синих Березуцкий назвал эту ситуацию «странной».

Впрочем, стоит ли горевать об отлучке Фукса в олимпийскую сборную, в которой он пока играет на скамейке запасных? Пестрая история ЦСКА свидетельствует об обратном.

В бородатом 1988 году московские армейцы сражались за возвращение в высшую лигу. В чемпионате-1987 они под руководством Юрия Морозова вторично в истории опустились в лигу первую.

Восхождение красно-синие начали за здравие, но в середине августа притормозили. Как раз в это время в олимпийскую сборную были призваны Фокин и Татарчук.

А в трех матчах в первой половине сентября москвичи разжились только одним очком за домашнюю ничью с пермской «Звездой». После семи побед подряд последовала ничья в Ворошиловграде с «Зарей» и поражение в гостях от «Ростсельмаша». Осечки в конце октября, когда в команду вернулись олимпийские чемпионы Татарчук и Фокин, оказались фатальными. Армейцы заняли третье место вслед за «Памиром» и «Ротором» и остались во втором эшелоне чемпионата.

Через год красно-синие, возглавляемые Павлом Садыриным, триумфально вернулись в элиту, завоевали серебро, а в 1991-м оформили золотой дубль.

Ныне перед ЦСКА стоит задача куда серьезнее – вернуться в еврокубки и постараться зацепиться за Лигу чемпионов.

В субботу армейцы будут принимать одного из своих прямых конкурентов – «Локомотив». Дерби на «ВЭБ Арене» начнется в 20:00 и будет показано «Матч ТВ», разумеется, в прямом эфире.

источник: «Советский спорт»
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