Олимпионики Сеула-88 не помогли ЦСКА подняться. Чего ждать от Фукса и Гайча?

Первый из них выходил в стартовом составе сборной, включая финал с бразильцами. Напомним, в 1988-м армейцы прозябали в первой лиге и мечтали вернуться в элиту. Не удалось.

Защитник сборной Бразилии Бруно Фукс продолжает сражаться за медали в Токио. Аргентинский форвард Адольфо Гайч возвращается в ЦСКА – его команда не сумела выйти в плей-офф. Однако красно-синие, похоже, не рассчитывают на габаритного нападающего, которого в прошлом августе приобрели за 8,5 миллиона евро. Аргентинца постараются пристроить в другой клуб за приемлемую компенсацию. На его позицию взяли Антона Заболотного, успешно дебютировавшего после возвращения в родные пенаты.

Что касается Фукса, то его шансы закрепиться в ЦСКА вполне реальны. С учетом давнишних проблем в обороне армейцев, которые при новом главном тренере Алексее Березуцком взяли на вооружение схему с двумя центральными защитниками. Все еще восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия Хердур Магнуссон, далек от идеала Виктор Васин, а молодому участнику Евро-2020 Игорю Дивееву не хватает опыта, не говоря уже о Вадиме Карпове.

Фукс, засветившийся в РПЛ всего на 13 минут, почти все время лечился, превратившись в самую загадочную фигуру для болельщиков ЦСКА. Вокруг нее напустили густого тумана. Наконец, когда объявили о возвращении бразильца в общую группу, он вдруг отправился в Токио на Олимпийские игры, воспользовавшись пунктом в контракте. Новый главком красно-синих Березуцкий назвал эту ситуацию «странной».

Впрочем, стоит ли горевать об отлучке Фукса в олимпийскую сборную, в которой он пока играет на скамейке запасных? Пестрая история ЦСКА свидетельствует об обратном.