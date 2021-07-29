Владимир Буре, Александр Попов, Клим Колесников… У России бронза на стометровке кролем

47,11 – эти секунды, показанные Колесниковым в полуфинале, вселяли оптимизм. Мы вправе были рассчитывать не просто на медаль, а даже на олимпийское золото Климента. Хотя американец Кейлеб Дрессел с таким раскладом априори не был согласен.

Вынырнув вторым после прыжка с тумбы под номером четыре, Колесников устремился в погоню за Дресселом. К повороту почти настиг его. Но вторую половину дистанции проплыл не так, как планировал. И упустил австралийцу Кайлу Челмерсу серебро. 47,44 – не тот результат, с которым можно претендовать на победу.

Утешает лишь одно: обнадежившего полуфинального времени все равно не хватило бы Колесникову, чтобы подняться выше бронзовой ступени пьедестала.

Тем не менее Клим замкнул тройку знаменитостей в отечественном плавании, кто стоял на олимпийском пьедестала на этих самых 100 метрах кролем. В Мюнхене-1972 бронзу завоевал Владимир Буре, отец знаменитого хоккеиста Павла Буре и менее знаменитого его младшего брата Валерия. В Барселоне-1992 и Атланте-1996 до золота доплыл легендарный Александр Попов, а в Сиднее-2000 – до серебра.

- Я знал, что на старте буду уступать американцу, - поделился в эфире «Матч ТВ» впечатлениями Колесников. – Но к 50 метрам я догнал его. А потом где-то накосячил, сделал ошибку. Что-то пошло не так, как в полуфинале, где плыл легко и свободно. Ожидал от себя лучшего. Но и бронзовая медаль на Олимпиаде – не такая и плохая награда, так ведь?