Серебро, бронза и дерево. С них начался для россиян четверг

Начнем с радостного: Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли первую медаль сборной России в академической гребле. На середине дистанции наши девушки шли третьими, уступая Канаде, однако на финише сумели прибавить и вырвать серебро. Победили же новозеландки.

Таким образом, наши гребцы прервали череду неудач на Олимпийских играх, которая длилась 17 лет – с соревнований в Афинах.

А дальше было хуже. Климент Колесников выступил хорошо, взял бронзу на престижнейшей стометровке вольным стилем, но мог проплыть лучше. Сам в этом признался после финиша. Считает, что где-то допустил ошибку. Где? За 47,44 секунды, что длился его заплыв, российский пловец понять не успел. Будет анализировать.

Хотя победить здесь было безумно сложно. Ведь для этого мало было установить рекорд Европы (47,11), что Климент сделал в полуфинале. Надо было бить высшее олимпийское достижение. Это сделал американец Калеб Дрессел (47,02). Кто бы сомневался! Кстати, и ставший вторым австралиец Кайл Чалмерс превзошел европейское достижение Колесникова (47,08). У Климента – третье место – это нормально. Это хорошо.

Не хороша деревянная медаль Антона Чупкова на 200 м брассом. Рекордсмена мира, двукратного чемпиона планеты на этой дистанции. В Токио Антон плыл тяжеловато, было видно, что он не в лучшей форме. Была надежда, что в финале прибавит, и он действительно проплыл намного лучше, чем в предвариловке – аж на 1,3 секунды. Но этого оказалось мало даже для бронзы.