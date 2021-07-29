Серебро, бронза и дерево. С них начался для россиян четверг

ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 2-я четверть Словения 40 Япония 34
Олимпийские игры (м) 15:00 Испания 0 Аргентина 0
Лига конференций 17:00 Шахтёр Крг 0 Стяуа 0
Лига конференций 17:00 Лиепая 0 ЦСКА С 0
Лига конференций 18:00 Тобол 0 Хайдук 0
Лига конференций 19:00 Будё-Глимт 0 Валур 0
Лига конференций 19:00 Кешля 0 Сочи 0
Лига конференций 19:00 Вадуц 0 Уйпешт 0
Лига конференций 19:00 Биркиркара 0 Олимпия Л 0
Лига конференций 19:00 Хонка 0 Домжале 0
Лига конференций 19:00 Динамо-Брест 0 Виктория Пльзе 0
Лига конференций 19:00 Сумгаит 0 Чукарички 0
Лига конференций 19:00 Ворскла 0 КуПС 0
Лига конференций 19:30 Левадия 0 Дандолк 0
Лига конференций 19:30 Сепси ОСК 0 Спартак Тр 0
Лига конференций 19:30 Санта-Колома 0 Хайберниан 0
Лига конференций 19:30 Хеккен 0 Абердин 0
Лига конференций 19:45 Жилина 0 Аполлон Л 0
Лига конференций 20:00 Хапоэль Б-Ш 0 Арда 0
Лига конференций 20:00 Сивасспор 0 Петрокуб 0
Лига конференций 20:00 Ракув 0 Судува 0
Лига конференций 20:00 Русенборг 0 Хабнарфьордюр 0
Лига конференций 20:00 Маккаби Х 0 Динамо Тб 0
Лига конференций 20:00 Волеренга 0 Гент 0
Лига конференций 20:00 Милсами 0 Эльфсборг 0
Лига конференций 20:00 Торпедо-БелАЗ 0 Копенгаген 0
Лига конференций 20:00 Ашдод 0 Карабах 0
Лига конференций 20:00 Орхус 0 Ларн 0
Лига конференций 20:00 БАТЭ 0 Динамо Бт 0
Лига конференций 20:00 Словацко 0 Локомотив Пл 0
Серебро, бронза и дерево. С них начался для россиян четверг
29 июля 07:46
автор: Олег Чикирис
автор фото: ОКР

Серебро, бронза и дерево. С них начался для россиян четверг

Наши стали вторыми там, где медаль не очень ждали, и взяли лишь бронзу там, где ждали минимум одно золото.

Начнем с радостного: Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли первую медаль сборной России в академической гребле. На середине дистанции наши девушки шли третьими, уступая Канаде, однако на финише сумели прибавить и вырвать серебро. Победили же новозеландки.

Таким образом, наши гребцы прервали череду неудач на Олимпийских играх, которая длилась 17 лет – с соревнований в Афинах.

А дальше было хуже. Климент Колесников выступил хорошо, взял бронзу на престижнейшей стометровке вольным стилем, но мог проплыть лучше. Сам в этом признался после финиша. Считает, что где-то допустил ошибку. Где? За 47,44 секунды, что длился его заплыв, российский пловец понять не успел. Будет анализировать.

Хотя победить здесь было безумно сложно. Ведь для этого мало было установить рекорд Европы (47,11), что Климент сделал в полуфинале. Надо было бить высшее олимпийское достижение. Это сделал американец Калеб Дрессел (47,02). Кто бы сомневался! Кстати, и ставший вторым австралиец Кайл Чалмерс превзошел европейское достижение Колесникова (47,08). У Климента – третье место – это нормально. Это хорошо.

Не хороша деревянная медаль Антона Чупкова на 200 м брассом. Рекордсмена мира, двукратного чемпиона планеты на этой дистанции. В Токио Антон плыл тяжеловато, было видно, что он не в лучшей форме. Была надежда, что в финале прибавит, и он действительно проплыл намного лучше, чем в предвариловке – аж на 1,3 секунды. Но этого оказалось мало даже для бронзы.

Большой вопрос, почему Антон подошел к Играм в такой форме. Кстати, не только он. Недоумение вызвало и фиаско Мартина Малютина на 200 и 400 м вольным стилем, ведь наш пловец рвал соперников еще два месяца назад. Непонятно, почему провалилась мужская эстафета 4х100 м. Понятно, что на выступлении сказалась чудовищная идея с ночными финалами. Но все, за исключением американцев, были в одинаковом положении. При этом те же итальянцы и венгры, которых мы легко обыграли на чемпионате Европы в мае, установили в финале эстафеты национальные рекорды. Итальянцы вообще стали вторыми.

В общем, вопросов к тренерам много. Ждем ответов. Что касается Чупкова, то он пропустил вперед голландца Арно Каммингу и финна Матти Маттссона, которых запросто обыгрывал еще в мае. Да, выиграть сегодня было реально сложно. Для этого, как и на сотне вольным стилем Колесникову, надо было бить олимпийский рекорд (именно это сделал австралиец Зак Стаблти-Кук). То есть плыть близко к мировому. Но это же твой рекорд, Антон! Так что ничего нереального не было.

Не было в принципе. Но, видимо, не сегодня. На сегодня Антон сделал максимум. Другой вопрос, почему у него на Олимпиаде такой максимум. На эмоциях после финиша Чупков сказал, что, скорее всего, завершит карьеру. Надоело жить в бассейне! Понять 24-летнего спортсмена можно, но хочется надеяться, что Антон остынет, возьмет перерыв в карьере и вернется к Играм в Париже. Вернется, чтобы победить.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Valve снова перенесла сроки выхода на рынок консоли Steam DeckНикита Нагорный завоевал бронзу Олимпиады в личном многоборьеСкрипка, конь и медицина: Алена Косторная рассказала о своих увлечениях и мечтеМокрая Ходченкова без нижнего белья свела с ума поклонниковБразилец Карвальо одной фразой описал РоссиюМедведь на купальниках российских синхронисткок возмутил WADA
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика