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С рапирами на Олимп. Россиянки завоевали «золото» в командном турнире рапиристок
29 июля 16:33
автор: Алексей Попов

С рапирами на Олимп. Россиянки завоевали «золото» в командном турнире рапиристок

Олимпийскими чемпионками Токио стали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

Олимпийские фехтовальные соревнования кардинально отличаются от всех других турниров по этому виду спорта. Например, тем, что на Олимпиадах можно сделать только одну замену. Наша команда провела ее в полуфинале, когда Марта Мартьянова сменила немного «поплывшую» Аделину Загидуллину.

Поэтому, когда в третьем бою финала у Марты поехала нога, и она с криком рухнула на дорожку, стало тревожно. Десять минут врач разминал, заматывал и «замораживал» голеностоп нашей рапиристки, после чего, прихрамывая, она вновь приняла боевую стойку. И не уступила ни пяди из того, что в первых двух боях заработали Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова – 14:9.

Во втором круге россиянки сработали по той же схеме: Коробейникова и Дериглазова делают отрыв, Мартьянова его сохраняет. Так перед последним кругом преимущество наших рапиристок достигло десяти уколов – 30:20. Француженки пошли ва-банк, выставив против хромающей Мартьяновой свежую Астрид Гюйяр. Если бы сестра олимпийского чемпиона 2004 года по рапире Бриса Гюйяра отыграла очков 5-6, то ситуация еще могла бы измениться. Но Марта позволила Астрид нанести себе только один укол, сама же пять раз пробила защиту соперницы – 35:21. И все стало ясно. Ну не могли же Коробейникова и Дериглазова разбазарить преимущество в 14 уколов! Конечно, нет! Они и не разбазарили – 45:34!

Обычно в такой момент вся команды выбегает на дорожку и устраивает на ней кучу-малу. Но этот раз к Дериглазовой рванулась только Коробейникова. Загидуллина же обнимала плачущую от счастья и от боли Мартьянову, которая не могла двинуться с места. А спустя секунды к ним присоединились и Лариса с Инной. Ведь на самом деле неважно, где праздновать, важно – что. Наши девчонки праздновали олимпийскую победу. И мы вместе с ними.

источник: «Советский спорт»
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