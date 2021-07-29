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Золото, серебро и три бронзы. Подводим итоги дня на Играх-2020
29 июля 16:55
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

Золото, серебро и три бронзы. Подводим итоги дня на Играх-2020

В четверг российские спортсмены выиграли в Токио пять наград.

День начался весьма удачно: впервые за 17 лет россияне взяли медаль Олимпийских игр в академической гребле. Отличились Василиса Степанова и Елена Орябинская, ставшие вторыми в заезде двоек. Лучше россиянок дистанцию прошли только новозеландки.

Затем Климент Колесников выиграл бронзу на одной из самых престижных дистанций в плавании – 100 м вольным стилем. Это уже вторая медаль российского пловца в Токио. Первенствовал тут, как и ожидалось, американец Калеб Дрессел. Ждем третью награду Клима на 50 м кролем. Там у нас, кстати, поплывет и Владимир Морозов.

В дзюдо оба наших участника боролись за бронзу. Александра Бабинцева в категории 78 кг у женщин до медали немного не дотянула. А вот Нияз Ильясов в весе 100 кг у мужчин занял третье место. Причем в схватке за бронзу одолел очень сильного грузина Варлама Липартелиани. Победили в обоих весах японцы.

Третьей стала и Ангелина Мельникова в личном многоборье в спортивной гимнастике. Она и Владислава Уразова боролись за награды до последнего вида – вольных упражнений. Причем Уразова шла второй, уступая американке Ли всего 0,167. Но вольные Владу подвели. Жаль, что ей нельзя было поменяться оценкой с Мельниковой, которая выступила блестяще. В итоге Ангелина – третья, Владислава – четвертая. Победила же Суниса Ли из США.

К счастью, после двух дней без побед мы, наконец, дождались очередного золота от наших спортсменов. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова уверенно первенствовали в командном турнире рапиристок. Благодаря этой победе сборная России сумела сохранить четвертое место в медальном зачете, которое она теряла по ходу дня. На пятки нашей команде наступают австралийцы.

ЗСБВсего

1. Китай 15 7 9 31

2. Япония 15 4 6 25

3. США 14 14 10 38

4. Россия 8 11 9 28

5. Австралия 8 2 10 20…

источник: «Советский спорт»
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