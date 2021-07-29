За кого болеть 30 июля: Рылов и Бацарашкина идут за третьей наградой Игр

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.
Академическая гребля
3.33. Женщины. Одиночка
3.45. Мужчины. Одиночка
Анна Пракатень показала в полуфинале второй результат среди всех участников, Александр Вязовкин – четвертый. Похоже, что одной медалью наши «академики» в Токио не ограничатся.
Велоспорт
4.00. Женщины, ВМХ-рейс
За Россию в полуфинале выступит Наталья Афремова.
Плавание
4.40. Женщины. Брасс, 200 м
Наша 16-летняя звездочка Евгения Чикунова вышла в финал со вторым временем вслед за южноафриканкой Татьяной Шенмэйкер. Это будет очень интересный заплыв.
4.50. Мужчины. Спина, 200 м
Двукратный чемпион мира на этой дистанции Евгений Рылов выиграл в Токио уже две награды – золото и серебро. Сегодня его коллекция должна пополниться еще одной медалью. Все мы знаем какой.
Пулевая стрельба
6.00. Женщины. Пистолет, 25 м
Поборется сегодня за третью награду и Виталина Бацарашкина, у которой такой же, как и у Рылова, набор медалей Игр в Токио.
Прыжки на батуте
8.30. Женщины. Финал
В квалификации болеем за Сусану Кочесок и Яну Лебедеву.
Стрельба из лука
8.45. Женщины. Индивидуальное первенство
В 1/8 финала вышли две россиянки: Ксения Перова встречается с Дипикой Кумари из Индии, а Елена Осипова – с англичанкой Бриони Питман. В случае побед обе, скорее всего, выходят на кореянок. И это – плохой жребий.
Гребной слалом
9.30. Мужчины
В полуфинале здесь выступит Павел Эйгель.
Дзюдо
13.00. Мужчины. Свыше 100 кг
За сборную России выступит вице-чемпион мира этого года Тамерлан Башаев. С соперником по 1/8 Мбагником Ндиайе трудностей у него возникнуть не должно. А вот четвертьфинал превратится для россиянина в досрочный финал. Там Тамерлана будет ждать Медвежонок Тедди – главная звезда мирового дзюдо, двукратный олимпийский чемпион француз Тедди Ринер. Обидно. Ведь Башаев сделал все возможное, чтобы эта встреча произошла как можно позже. Он возглавляет рейтинг тяжеловесов и должен был получить преимущество при жеребьевке. Он и получил. Вот только Ринеру на рейтинги плевать. Да и на соревнования, надо сказать, тоже. За минувшие после Рио пять лет он считанное число раз появлялся на турнирах. Набрал необходимые очки, чтобы поехать в Токио и вновь исчез.
В любом случае, это будет эпическая битва российского Давида с французским Голиафом. Ведь рост Башаева всего 175 см, у Ринера же – 205 см роста и 140 кг мышц.
Фехтование
13.30. Мужчины. Командная шпага
Круг претендентов на победу здесь очень широк. При этом наша сборная выиграла три чемпионата Европы в командном первенстве подряд (2017-2019), а в четвертьфинале Олимпийских игр встретится с итальянцами.