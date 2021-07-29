За кого болеть 30 июля: Рылов и Бацарашкина идут за третьей наградой Игр

Анна Пракатень показала в полуфинале второй результат среди всех участников, Александр Вязовкин – четвертый. Похоже, что одной медалью наши «академики» в Токио не ограничатся.

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

Велоспорт

4.00. Женщины, ВМХ-рейс

За Россию в полуфинале выступит Наталья Афремова.

Плавание

4.40. Женщины. Брасс, 200 м

Наша 16-летняя звездочка Евгения Чикунова вышла в финал со вторым временем вслед за южноафриканкой Татьяной Шенмэйкер. Это будет очень интересный заплыв.

4.50. Мужчины. Спина, 200 м

Двукратный чемпион мира на этой дистанции Евгений Рылов выиграл в Токио уже две награды – золото и серебро. Сегодня его коллекция должна пополниться еще одной медалью. Все мы знаем какой.

Пулевая стрельба

6.00. Женщины. Пистолет, 25 м

Поборется сегодня за третью награду и Виталина Бацарашкина, у которой такой же, как и у Рылова, набор медалей Игр в Токио.

Прыжки на батуте

8.30. Женщины. Финал

В квалификации болеем за Сусану Кочесок и Яну Лебедеву.

Стрельба из лука

8.45. Женщины. Индивидуальное первенство

В 1/8 финала вышли две россиянки: Ксения Перова встречается с Дипикой Кумари из Индии, а Елена Осипова – с англичанкой Бриони Питман. В случае побед обе, скорее всего, выходят на кореянок. И это – плохой жребий.

Гребной слалом

9.30. Мужчины

В полуфинале здесь выступит Павел Эйгель.

Дзюдо

13.00. Мужчины. Свыше 100 кг

За сборную России выступит вице-чемпион мира этого года Тамерлан Башаев. С соперником по 1/8 Мбагником Ндиайе трудностей у него возникнуть не должно. А вот четвертьфинал превратится для россиянина в досрочный финал. Там Тамерлана будет ждать Медвежонок Тедди – главная звезда мирового дзюдо, двукратный олимпийский чемпион француз Тедди Ринер. Обидно. Ведь Башаев сделал все возможное, чтобы эта встреча произошла как можно позже. Он возглавляет рейтинг тяжеловесов и должен был получить преимущество при жеребьевке. Он и получил. Вот только Ринеру на рейтинги плевать. Да и на соревнования, надо сказать, тоже. За минувшие после Рио пять лет он считанное число раз появлялся на турнирах. Набрал необходимые очки, чтобы поехать в Токио и вновь исчез.

В любом случае, это будет эпическая битва российского Давида с французским Голиафом. Ведь рост Башаева всего 175 см, у Ринера же – 205 см роста и 140 кг мышц.

Фехтование

13.30. Мужчины. Командная шпага

Круг претендентов на победу здесь очень широк. При этом наша сборная выиграла три чемпионата Европы в командном первенстве подряд (2017-2019), а в четвертьфинале Олимпийских игр встретится с итальянцами.