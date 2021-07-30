В одну калитку! Рылов выиграл 200 метров брассом и стал двукратным олимпиоником

Лучший результат в полуфиналах отнюдь не гарантирует золотую медаль. Даже отрыва от конкурентов в полсекунды Евгения Рылова над американцем Райном Мерфи и британцем Люком Гринбаком.

К первому повороту стартовавший с места в карьер Рылов пришел первым с микроскопическим преимуществом над Мерфи. На половине дистанции его перевес измерялся уже полуминутой. На 150 метрах – 0,72 секунды. Сохранить лидерство до финиша – дело техники?

Так, да не так. Евгений финишировал с рекордным олимпийским временем – 1:53,27. У американца – 1:54,15.

- Теперь-то вы собой довольны? – поинтересовался сразу после финиша у свежеиспеченного двукратного олимпионика корреспондент «Матч ТВ».

- Нет! – обескуражил откровением Рылов. – На последнем полтиннике я не доплыл. Устал или недоработал. На последних 25 метрах меня «парализануло» - так свело ноги, что еле стою здесь перед вами. Надо отдыхать! Кстати, не подскажите мое время на последнем повороте?