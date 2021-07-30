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В одну калитку! Рылов выиграл 200 метров брассом и стал двукратным олимпиоником
30 июля 07:35
автор: Владислав Домрачев

В одну калитку! Рылов выиграл 200 метров брассом и стал двукратным олимпиоником

Олимпийский чемпион Евгений Рылов на стометровке на спине за явным преимуществом победил и на своей коронной дистанции с олимпийским рекордом и завоевал в Токио свою третью медаль.

Лучший результат в полуфиналах отнюдь не гарантирует золотую медаль. Даже отрыва от конкурентов в полсекунды Евгения Рылова над американцем Райном Мерфи и британцем Люком Гринбаком.

К первому повороту стартовавший с места в карьер Рылов пришел первым с микроскопическим преимуществом над Мерфи. На половине дистанции его перевес измерялся уже полуминутой. На 150 метрах – 0,72 секунды. Сохранить лидерство до финиша – дело техники?

Так, да не так. Евгений финишировал с рекордным олимпийским временем – 1:53,27. У американца – 1:54,15.

- Теперь-то вы собой довольны? – поинтересовался сразу после финиша у свежеиспеченного двукратного олимпионика корреспондент «Матч ТВ».

- Нет! – обескуражил откровением Рылов. – На последнем полтиннике я не доплыл. Устал или недоработал. На последних 25 метрах меня «парализануло» - так свело ноги, что еле стою здесь перед вами. Надо отдыхать! Кстати, не подскажите мое время на последнем повороте?

- Простите, я был так увлечен борьбой, что не обратил внимание, - ответил обескураженный телевизионщик.

Боже мой, последнее олимпийское золото на этой дистанции отечественное плавание не видело с Сеула-1988! А Рылов вписал свое имя в историю, став нашим первым абсолютным спинистом-олимпиоником. Золотым дублем на спине никто до него похвастать не мог.

Золотую медаль Рылову вручал четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, автор золотого хет-трика в Москве-1980. И это не намек!

Жаль, что на церемонию награждения двукратному олимпионику опять не разрешили надеть его фирменную маску с котиком, хотя на водную дорожку он выходил в ней. Не пора ли котика поменять на тигра?

P.S. Увы, 16-летней Евгении Чикуновой не хватило каких-то 0,04 секунды до бронзы на дистанции 200 метров брассом. На последнем повороте она шла третьей, но уступила американке Энни Лейзор при касании на финише.

источник: «Советский спорт»
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