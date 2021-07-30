«Противно видеть русских». Американцы не умеют проигрывать, начались «наезды»

Сегодня Евгений Рылов в отличном стиле выиграл коронную дистанцию 200 метров на спине. Мало кто сомневался в его победе, ведь россиянин выиграл два подряд чемпионата мира на этой дистанции. Вторым в заплыве стал трехкратный олимпийский чемпион Райан Мерфи, уступивший Евгению почти секунду.

На пресс-конференции после награждения американец начал искать оправдания второго своего поражения в Токио (Рылов выиграл и стометровку на спине) в психологических проблемах.

- На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто, - сказал Мерфи. - Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт.

Здрасьте, приехали. Когда о ментальных проблемах говорила миниатюрная гимнастка Симона Байлз, снявшаяся сначала с командного, а потом с личного многоборья, это еще воспринималось нормально. Но когда о тонкой душевной организации заговорил двухметровый «лоб» - это уже за гранью добра и зла. Но, видимо, это такой Закон Мерфи: обвинять в своих поражениях всех, кого угодно, только не себя.

Понятно, что Райан не одинок в своих переживаниях. Накануне Василиса Степанова и Елена Орябинская, ставшие вторыми в заезде двоек, впервые за 17 лет выиграли для России медаль в академической гребле. Лучше россиянок дистанцию прошли только новозеландки, а американки в этом виде не вышли даже в финал А. Кто виноват – вопрос риторический. Конечно, русские!