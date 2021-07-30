ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Авангард 0 Витязь 0
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Динамо Мн 0 Сибирь 0
Товарищеские матчи (клубы) 17:00 Фенербахче 0 Аль-Хиляль 0
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Боруссия Д 0 Болонья 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Арсенал 0 Рубин 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Крылья Советов 0 Спартак М 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Нюрнберг 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Карлсруэ 0 Дармштадт 98 0
«Противно видеть русских». Американцы не умеют проигрывать, начались «наезды»
30 июля 08:01
автор: Степан Охотников

«Противно видеть русских». Американцы не умеют проигрывать, начались «наезды»

Дважды за два дня спортсмены США высказались насчет присутствия россиян на Играх в Токио.

Сегодня Евгений Рылов в отличном стиле выиграл коронную дистанцию 200 метров на спине. Мало кто сомневался в его победе, ведь россиянин выиграл два подряд чемпионата мира на этой дистанции. Вторым в заплыве стал трехкратный олимпийский чемпион Райан Мерфи, уступивший Евгению почти секунду.

На пресс-конференции после награждения американец начал искать оправдания второго своего поражения в Токио (Рылов выиграл и стометровку на спине) в психологических проблемах.

- На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто, - сказал Мерфи. - Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт.

Здрасьте, приехали. Когда о ментальных проблемах говорила миниатюрная гимнастка Симона Байлз, снявшаяся сначала с командного, а потом с личного многоборья, это еще воспринималось нормально. Но когда о тонкой душевной организации заговорил двухметровый «лоб» - это уже за гранью добра и зла. Но, видимо, это такой Закон Мерфи: обвинять в своих поражениях всех, кого угодно, только не себя.

Понятно, что Райан не одинок в своих переживаниях. Накануне Василиса Степанова и Елена Орябинская, ставшие вторыми в заезде двоек, впервые за 17 лет выиграли для России медаль в академической гребле. Лучше россиянок дистанцию прошли только новозеландки, а американки в этом виде не вышли даже в финал А. Кто виноват – вопрос риторический. Конечно, русские!

- Смотреть, как команда, которой здесь быть не должно, уходит с серебром – противно, - написала в твиттере Меган Калмо. – Это большое разочарование и я сочувствую другим спортсменкам в финале А.

Посочувствовала бы лучше себе: американки и в финале В стали лишь четвертыми.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Карен Хачанов прокомментировал победу над Умбером на Олимпиаде в ТокиоКарен Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады в ТокиоОлимпийское золото в академической гребле в мужских двойках досталось ХорватииГагарина, прыгая в бассейн, красиво засветила грудьРоссиянин Нагорный обратился к американке БайлзГлюкоза не смогла скрыть «ложбинку греха» в бикини с бахромой
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика