Бацарашкина не отстает от Рылова. Виталина выиграла второе золото

В соревнованиях по стрельбе из пистолета у женщин на старт вышли сразу три олимпийских «динозавра»: Нино Салуквадзе из Грузии, для которой Игры в Токио стали девятыми в карьере (больше из женщин не выступал никто, да и у мужчин только канадский конник Иэн Миллар стартовал на десяти олимпийских турнирах), а также две спортсменки, выступившие на Олимпиадах в седьмой раз, Гундэгмаа Отряд из Монголии и Мария Гроздева из Болгарии. Салуквадзе неплохо стартовала, претендовала на выход в финал, но в итоге три ветерана выступили как под копирку – выбили по 578 очков и в итоговом протоколе заняли 25-е (Салуквадзе), 26-е (Отряд) и 27-е (Гроздева) места.

Нашу страну в этом турнире представляли Виталина Бацарашкина и Маргарита Черноусова. Маргарита слишком много ошибалась на старте (первые серии – 93 и 94), и в итоге финишировала 19-й (580 очков). Ну а Бацарашкина в квалификации стала третьей (586 очков) и продолжила борьбу за медали в финале.

Финал в соревнованиях по стрельбе из пистолета напоминает «Прощальную симфонию» Гайдна, во время исполнения финальной части которой музыканты один за другим прекращают играть, гасят свечи, закрепленные на нотных пультах, и покидают сцену. Симфонию доигрывают лишь две первые скрипки, которые после окончания музыки также гасят свечи и уходят вслед за остальными. Так и в стрельбе, начиная с третьей серии спортсменка, занимающая последнее место, кладет оружие, снимает наушники, надевает маску и уходит со стрелкового рубежа. В конце остаются только две участницы, которые и определяют чемпиона.

Виталина Бацарашкина в финале стреляла очень уверенно, постоянно держась среди лидеров. После восьмой серии наша спортсменка делила первое место вместе с кореянкой Ким Минчжун – у них было по 30 очков. Компанию им составила китаянка Сяо Цзяжусюань (28 очков), которая только после перестрелки оставила вне пьедестала болгарку Антоанету Костадинову. Китаянка чуда не сотворила, и в итоге осталась третьей.

Финальная серия началась с преимуществом в одно очко представительницы Южной Кореи – 34:33. Бацарашкиной для «золота» нужно было не только самой быть точной, но и надеяться на промах кореянки. И он случился – 38:38!