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С колена, лежа и стоя. Сергей Каменский – второй в стрельбе из трех положений
02 августа 12:07
автор: Алексей Попов
автор фото: Олимпийский комитет России

С колена, лежа и стоя. Сергей Каменский – второй в стрельбе из трех положений

Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпиады-2020 в стрельбе из винтовки из трех разных положений.

Он повторил свой результат Олимпиады-2016, где также завоевал серебряную медаль в этом упражнении.

Сергей Каменский был единственным представителем нашей команды в стрельбе из винтовки из трех положений. В 2016 году он уже был близок к золотой олимпийской медали. Да что там близок – фактически уже держал ее в руках. Выиграл квалификацию, выбив 1184 очка, и уверенно стрелял в финале, перед последним выстрелом опережая итальянца Никколо Камприани на 0,6 очка. В стрельбе это солидное преимущество. Но заключительный выстрел Сергей завалил – 8,3. И Камприани, выбив средние 9,2, стал олимпийским чемпионом.

В Токио Каменский снова стал лучшим в квалификации – 1183 очка. Но в финале все начинается с нуля. Нашему стрелку досталась огневая точка «С». Может быть, это хорошая примета? Ведь именно с этой буквы начинается слово «Champion».

Финал состоит из 45 выстрелов – по 15 в каждом из трех положений, сериями 3 по 5 выстрелов – с колена, лежа и стоя. Причем на «стойке» после первых десяти выстрелов спортсмены, занимающие последние два места, выбывают. И в дальнейшем после каждого выстрела аутсайдер покидает огневой рубеж.

Сергей начал финал неудачно. После первой серии «с колена» он замыкал турнирную таблицу. Но сумел собраться и в третьей серии показал абсолютно лучший результат – 53,0, завершив первую треть финала четвертым с отставанием в 1,6 очка от лидера, китайца Чжан Чанхона.

В стрельбе лежа Каменский был лучшим, перебравшись на второе место. Отрыв от китайского снайпера он сократил вдвое – до 0,8 очка. Правда, в спину Сергею дышали сразу двое наших соседей, белорус Юрий Щербацевич, уступавший россиянину мизерные 0,3 очка, и украинец Сергей Кулиш, проигрывавший 1,2 балла.

На заключительном этапе, «стойке», права на ошибку не было ни у кого. Первым выстрелом Каменский недобрал – всего 9,7. Но затем стрелял любо-дорого смотреть – 10,1; 10,6; 10,4; 10,5. А вот китаец последний выстрел сорвал – 8,5. И россиянин вышел в лидеры, да еще и с отрывом в 0,9 очка!

Но бремя лидерства – тяжелая ноша. Это чувствует не только Сергей. Щербацевич и Кулиш, которые только что боролись за медали, сорвали «стойку» и откатились на 7 и 8 места. Каменский стабильно кладет пули в район десятки, но это всего лишь 9,7 – 10,3. А вот китаец безупречен – 10,6; 10,9. И перед последним выстрелом практически все ясно – Чжан Чанхон впереди на 1,6. Каменский стреляет первым – 10,1. Но и китайский спортсмен точен – 10,3. Он – чемпион, а Сергей Каменский, как и в Рио-де-Жанейро, получает серебряную медаль.

источник: «Советский спорт»
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