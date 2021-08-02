С колена, лежа и стоя. Сергей Каменский – второй в стрельбе из трех положений

Он повторил свой результат Олимпиады-2016, где также завоевал серебряную медаль в этом упражнении.

Сергей Каменский был единственным представителем нашей команды в стрельбе из винтовки из трех положений. В 2016 году он уже был близок к золотой олимпийской медали. Да что там близок – фактически уже держал ее в руках. Выиграл квалификацию, выбив 1184 очка, и уверенно стрелял в финале, перед последним выстрелом опережая итальянца Никколо Камприани на 0,6 очка. В стрельбе это солидное преимущество. Но заключительный выстрел Сергей завалил – 8,3. И Камприани, выбив средние 9,2, стал олимпийским чемпионом.

В Токио Каменский снова стал лучшим в квалификации – 1183 очка. Но в финале все начинается с нуля. Нашему стрелку досталась огневая точка «С». Может быть, это хорошая примета? Ведь именно с этой буквы начинается слово «Champion».

Финал состоит из 45 выстрелов – по 15 в каждом из трех положений, сериями 3 по 5 выстрелов – с колена, лежа и стоя. Причем на «стойке» после первых десяти выстрелов спортсмены, занимающие последние два места, выбывают. И в дальнейшем после каждого выстрела аутсайдер покидает огневой рубеж.

Сергей начал финал неудачно. После первой серии «с колена» он замыкал турнирную таблицу. Но сумел собраться и в третьей серии показал абсолютно лучший результат – 53,0, завершив первую треть финала четвертым с отставанием в 1,6 очка от лидера, китайца Чжан Чанхона.