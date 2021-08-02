Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила убежище в Польше, ее семья покинула Белоруссию

Об этом каналу «Настоящее время» рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности.
«Тимановская уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке», – сказал Опейкин.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.
Опейкин сообщил, что девушка держится хорошо, несмотря на стрессовую ситуацию. Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».
«Планируется, что по прибытии в Польшу ей будет оказано содействие со стороны ведомства Польши, отвечающего за вопросы спорта – Федерации легкой атлетики Польши – для организации ее пребывания и тренировок на территории Польши и рассмотрен вопрос международной защиты», - пояснил Опейкин.
Тем временем, замглавы польского МИД Мартин Пшидач написал в твиттере, что Польша предложила белорусской легкоатлетке помощь и национальную визу для въезда в страну. Дипломат подчеркнул, что спортсменка может продолжить в Польше свою спортивную карьеру, если этого захочет.
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сказал, что страна готова принять у себя белорусскую спортсменку:
«Мы еще вчера отреагировали на эту ситуацию, когда получили информацию. Мы обратились к представителям госпожи Тимановской, и мы находимся с ними в контакте», - подчеркнул Павел Яблоньский.
Сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил, что муж и ребенок Тимановской покинули Беларусь и уехали в Киев.
Спортсменка должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге ее попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.