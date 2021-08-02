Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила убежище в Польше, ее семья покинула Белоруссию

Об этом каналу «Настоящее время» рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности.

«Тимановская уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке», – сказал Опейкин.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.

Опейкин сообщил, что девушка держится хорошо, несмотря на стрессовую ситуацию. Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».

«Планируется, что по прибытии в Польшу ей будет оказано содействие со стороны ведомства Польши, отвечающего за вопросы спорта – Федерации легкой атлетики Польши – для организации ее пребывания и тренировок на территории Польши и рассмотрен вопрос международной защиты», - пояснил Опейкин.