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Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила убежище в Польше, ее семья покинула Белоруссию
02 августа 13:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Instagram Кристины Тимановской

Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила убежище в Польше, ее семья покинула Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Об этом каналу «Настоящее время» рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности.

«Тимановская уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке», – сказал Опейкин.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.

Опейкин сообщил, что девушка держится хорошо, несмотря на стрессовую ситуацию. Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».

«Планируется, что по прибытии в Польшу ей будет оказано содействие со стороны ведомства Польши, отвечающего за вопросы спорта – Федерации легкой атлетики Польши – для организации ее пребывания и тренировок на территории Польши и рассмотрен вопрос международной защиты», - пояснил Опейкин.

Тем временем, замглавы польского МИД Мартин Пшидач написал в твиттере, что Польша предложила белорусской легкоатлетке помощь и национальную визу для въезда в страну. Дипломат подчеркнул, что спортсменка может продолжить в Польше свою спортивную карьеру, если этого захочет.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сказал, что страна готова принять у себя белорусскую спортсменку:

«Мы еще вчера отреагировали на эту ситуацию, когда получили информацию. Мы обратились к представителям госпожи Тимановской, и мы находимся с ними в контакте», - подчеркнул Павел Яблоньский.

Сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил, что муж и ребенок Тимановской покинули Беларусь и уехали в Киев.

Спортсменка должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге ее попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

источник: «Советский спорт»
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