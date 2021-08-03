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«В воскресенье мы короновали Анну Седойкину». Интервью с Владленой Бобровниковой
03 августа 17:07
автор: Максим Михалко
автор фото: ГК ЦСКА

«В воскресенье мы короновали Анну Седойкину». Интервью с Владленой Бобровниковой

Лидер сборной России по гандболу рассказала о слезах на площадке, запрете на пользование социальными сетями и ответила на критику.

После провального старта в групповом турнире (одно очко в двух матчах) Олимпиады женская сборная России получила публичный нагоняй от своего бывшего тренера – Евгения Трефилова, а лично Владлене Бобровниковой припомнили критику футболистов за недостаточную самоотдачу на чемпионате Европы. Собравшись, наши гандболистки сумели выйти в плей-офф. Участие в матчах на вылет им обеспечила победа над Францией.

«Последнюю атаку нашего матча выложили все гандбольные ресурсы»

- Глядя на коллективные слезы счастья после матча с Францией, можно было подумать, что выиграли вы нечто большее, чем гарантировали участие в плей-офф.

- В тот момент сложилось многое. После неудачного старта в групповом турнире нам для выхода в плей-офф требовалось обязательно побеждать, к тому же Франция – наш давний принципиальный соперник, эта сборная – одна из сильнейших команд мира. Поэтому и случился такой эмоциональный выплеск.

- Драматичная концовка тоже добавила огня?

- Конечно. Сами поставили себя в трудное положение. Оставалось играть меньше минуты, мы вели в один мяч и атаковали. Но позволили сопернику перехват и это закончилось выходом один на один. Видео последней атаки француженок, где Седа (Анна Седойкина – прим. «Советского спорта») отбивает мяч выложили все гандбольные паблики. Победить было мегаважно, поэтому мы и отреагировали безумно эмоционально.

- О чем успели подумать, когда француженка приближалась в последней атаке к вашим воротам?

-Вы так спрашиваете, как будто было время для глубоких рассуждений. (Улыбается) Все произошло стремительно, в течении пяти секунд. В такие моменты не думаешь о том, что можешь упустить победу и потерять очки. Сейчас уже легко пересматривать момент и анализировать, находить лучшее решение. Наверное, и Полина Кузнецова посмотрев повтор, могла сказать, что стоило или попытаться сохранить мяч, или отдать ближнему. Но в игре все происходит очень быстро - Полина приняла решение, которое казалось лучшим. Хорошо, что Аня Седойкина спасла нас! Спасибо ей.

«Зачем на Олимпиаде вспоминать о футболе? Хейтеры всегда найдут повод»

- У нее, кстати, в воскресенье был День Рождения. Как поздравили?

- Ровно в двенадцать ночи. (Улыбается) Приготовили сюрприз. Купили тортик, девчонки сделали картонную корону, разрисовали ее, поздравили и с шариками. Было круто! А Днем на тренировке красивым букетом из триколора поздравили президент федерации Сергей Николаевич Шишкарев, вице-президент Евгений Васильевич Трефилов и главный тренер Алексей Алексеев. Букет настолько большой, что пришлось искать емкость для него.

- Нашли?

- Да. Выпросили в медицинском центре ящик. Теперь там у Ани красуются цветы.

- После поражения от Швеции переполох вызвало гневное интервью Евгений Трефилова. Его слова команду встряхнули?

- Я интервью Евгения Васильевича не читала. Телефон сейчас использую только по необходимости – для общения с родными – доченькой , мужем, с мамой по видеосвязи говорю. Еще для просмотра наших матчей, про события на Олимпиаде могу почитать. Смотрела волейбол, теннис, иногда новости просматриваю. А читать интервью и анализировать их сейчас времени и сил нет. День по минутам расписан!

- А знаете, что после разгромного поражения от Швеции вам припомнили возмущенные слова о наших футболистах? Которых вы публично покритиковали за результат на чемпионате Европы.

- И этого не читала. Не понимаю, зачем сейчас вспоминать и сравнивать с футболом. Мы выступаем на Олимпиаде, готовимся к плей-офф, а «доброжелатели» есть всегда. Без разницы – выигрываешь ты или проигрываешь, хейтерам всегда найдется, что сказать или написать. Я хоть в матче со Швецией на площадку не выходила, но как всегда, поддерживала девчонок и переживала вместе с ними.

- Говорили, что вас попросили отказаться на Олимпиаде от социальных сетей. Или даже запретили?

- Рекомендовали ими не пользоваться. Но у нас много времени на них все равно нет, почему иногда нельзя зайти? Кто-то во время отдыха во что-то играет, а кому-то может удобней отвлечься, если зайдет в тот же Инстаграмм, посмотрит новости с Олимпиады. По-моему, это никак навредить не может.

источник: «Советский спорт»
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