Британия догнала Россию по золоту. Подводим итоги дня в Токио

Золото в борьбе в категории 97 кг выиграл Муса Евлоев, победивший в финале Артура Алексаняна из Армении.

- Я счастлив, - сказал двукратный чемпион мира, а теперь и олимпийский чемпион после награждения. - Приехал сюда забрать свою олимпийскую медаль. Долго шел к этому. Всегда втягиваюсь в турнир сложновато. К тому же, соперник были непредсказуемые, надо было сдерживать себя. Но потом вошел в колею. А вообще сегодня чувствовал себя идеально.

Вторую медаль сборной России – бронзу – выиграл в упражнении на перекладине наш гимнаст Никита Нагорный. Победил в этом виде японец Даики Хашимото.

- Для меня лично эта медаль очень многое значит, - сказал спортсмен, который увозит из Токио три медали – золото в командном многоборье и две бронзы – в личном многоборье и на перекладине. – Последние два дня тяжело сказались на мне в плане здоровья, настроя на соревнования. Сегодня стало чуть полегче физически. Что случилось? У меня пока нет точного диагноза. Поднималась температура, ломило тело, были колики в животе, головокружение. Предварительно врачи пришли к выводу, что начал идти камень в почке. Поэтому по приезде домой буду больше есть арбузы и пить лимонад.

Двух медалей было явно недостаточно, чтобы догнать в общекомандном зачете австралийцев, а вот британцы, выигравшие во вторник аж семь наград, вплотную приблизились к нашей команде в этом неофициальном рейтинге.

Все медали вторника:

Легкая атлетика

Прыжки в длину, женщины

1. Малайка Михамбо (Германия)

2. Бритни Рис (США)

3. Эсе Бруме (Нигерия)

400 м c/б, мужчины

1. Карстен Вархольм (Норвегия)

2. Рай Бенджамин (США)

3. Алисон дос Сантос (Бразилия)

Метание молота, женщины

1. Анита Влодарчик (Польша)

2. Ван Чжэн (Китай)

3. Мальвина Копрон (Польша)

800 м, женщины

1. Атинг Му (США) – 1.55,21

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания)

3. Рэйвин Роджерс (США)

Прыжки с шестом, мужчины

1. Арманд Дюплантис (Швеция)

2. Кристофер Нильсен (США)

3. Тьягу Браз (Бразилия)

200 м, женщины

1. Элейн Томпсон (Ямайка)

2. Кристин Мбома (Намибия)

3. Габриэль Томас (США)

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, женщины

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)

2. Тереза Портела (Испания)

3. Эмма Йоргенсен (Дания)

1000 м, каноэ-двойка, мужчины

1. Куба

2. Китай

3. Германия

1000 м, байдарка, мужчины

1. Балинт Копаш (Венгрия)

2. Адам Варга (Венгрия)

3. Фернанду Пимента (Португалия)

500 м, байдарка-двойка, женщины

1. Новая Зеландия

2. Польша

3. Венгрия

Парусный спорт

49er FX

Женщины

1. Мартин Граэл – Кахена Кунце (Бразилия)

2. Тина Лутц – Сюзанн Бейке (Германия)

3. Аннемик Беккеринг – Аннетт Дойц (Нидерланды)

49er

Мужчины

1. Дилан Флетчер – Стюарт Битхелл (Великобритания)

2. Петер Бурлинг – Блэр Тьюк (Новая Зеландия)

3. Эрик Хейл – Томас Плессель (Германия)

Класс «Финн»

Мужчины

1. Джайлс Скотт (Великобритания)

2. Берец Жомбор (Венгрия)

3. Хоан Кардона Мендес (Испания)

Класс Nacra 17

Микст

1. Руджеро Тита и Катерина Банти (Италия)

2. Джон Гимсон – Анна Бернет (Великобритания)

3. Пауль Кольхофф – Алиса Штулеммер (Германия)

Прыжки в воду

Трамплин 3 м, мужчины

1. Се Сыи (Китай)

2. Ван Цзунъюань (Китай)

3. Джек Лоу (Великобритания)

Спортивная гимнастика

Мужчины

Перекладина

1. Даики Хашимото (Япония)

2. Тин Србич (Хорватия)

3. Никита Нагорный (Россия)

Брусья

1. Цзоу Цзинъюань (Китай)

2. Лукас Даузер (Германия)

3. Ферхат Аричан (Турция)

Женщины

Бревно

1. Гуань Ченьчень (Китай)

2. Тань Цзясинь (Китай)

3. Симона Байлс (США)

Велотрек

Женщины

Командное преследование

1. Германия

2. Великобритания

3. США

Мужчины

Командный спринт

1. Нидерланды

2. Великобритания

3. Франция

Греко-римская борьба

До 77 кг

1. Тамаш Лоринц (Венгрия)

2. Акжол Махмудов (Кыргызстан)

3. Сехэй Ябику (Япония)

3. Рафик Гусейнов (Азербайджан)

До 97 кг

1. Муса Евлоев (Россия)

2. Артур Алексанян (Армения)

3. Тадеуш Михалик (Польша)

3. Мохаммадхади Сарави (Иран)

Бокс

52-57 кг, мужчины

3. Самуэль Такуи (Гана)

3. Лазаро Альварез (Куба)

81-91 кг, мужчины

3. Дэвид Нийка (Новая Зеландия)

3. Абнер Тексейра (Бразилия)

Женская борьба

До 68 кг

1. Тамира Сток-Менса (США)

2. Блессинг Оборудуду (Нигерия)

3. Алла Черкасова (Украина)

3. Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан)

Тяжелая атлетика

Мужчины

До 109 кг

1. Акбар Джураев (Узбекистан)

2. Симон Мартиросян (Армения)

3. Артур Плесниекс (Латвия)