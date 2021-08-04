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Британия обогнала Россию. Подводим итоги дня в Токио
04 августа 18:23
автор: Степан Охотников
автор фото: Олимпийский комитет России

Британия обогнала Россию. Подводим итоги дня в Токио

Сегодня багаж сборной России пополнился одной медалью, зато – золотой: в синхронном плавании в соревновании дуэтов победили Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Что касается сборной России, то мы ждем еще одной победы в синхронном плавании, золота в художественной гимнастике, борьбе, легкой атлетике и боксе. Да и в командных видах медали, наверняка, будут. Возможно, золотые. Так что в оставшиеся четыре дня Игр болельщикам скучать не придется.

Тем временем наши соперники в общекомандном зачете выступили удачнее: у британцев – пять медалей (две золотых), у японцев – четыре (две), у австралийцев – три (одна). Таким образом, команда Великобритании обогнала сборную России, сравнявшись по золоту с Австралией, а серебра у британцев давно намного больше, чем у спортсменов Зеленого континента. С этими командами нам предстоит биться за четвертое место. А вот японцев никому из этой тройки, похоже, уже не догнать. Учитывая, что хозяева еще продолжат побеждать и в женской борьбе, и в карате.

Все медали среды:

Синхронное плавание

Дуэты

1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (Россия)
2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай)
3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина)

Плавание, открытая вода

10 км, женщины

1. Ана Марсела Кунья (Бразилия)
2. Шэрон ван Рувендаль (Нидерланды)
3. Карина Ли (Австралия)

Легкая атлетика

400 м с/б, женщины

1. Сидни Маклафлин (США)
2. Далайла Мухаммад (США)
3. Фемке Бол (Нидерланды)

3000 м с/п, женщины

1. Перут Чемутаи (Уганда)
2. Кортни Фрерикс (США)
3. Хивин Кийенг (Кения)

800 м, мужчины

1. Эммануэль Корир (Кения)
2. Фергюсон Ротич (Кения)
3. Патрик Добек (Польша)

200 м, мужчины

1. Андре де Грасс (Канада)
2. Кеннет Беднарек (США)
3. Ноа Лайлс (США)

Молот, мужчины

1. Войцех Новицки (Польша)
2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия)
3. Павел Файдек (Польша)

Скейтбординг

Парк, женщины

1. Сакура Йосодзуми (Япония)
2. Кокона Хираки (Япония)
3. Скай Браун (Великобритания)

Парусный спорт

Класс 470, мужчины

1. Мэтью Белчер – Уилл Райан (Австралия)
2. Антон Дальберг – Фредрик Бергстрем (Швеция)
3. Хорди Ксаммар – Николас Родригес (Испания)

Класс 470, женщины

1. Ханна Миллс – Эйли Макинтайр (Великобритания)
2. Агнежка Скжипулец – Йоланта Огар (Польша)
3. Камиль Лекуантр – Алуаз Реторна (Франция)

Бокс

75-81 кг, мужчины

1. Арлен Лопес (Куба)
2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания)

Свыше 91 кг, мужчины

3. Камшыбек Кункабаев (Казахстан)
3. Фрейзер Кларк (Великобритания)

48-51 кг, женщины

3. Цукими Намики (Япония)
3. Хуан Сяовэнь (Тайвань)

64-69 кг, женщины

3. Ошаэ Джонс (США)
3. Ловлина Боргохаин (Индия)

Велотрек

Командная гонка преследования, мужчины

1. Италия
2. Дания
3. Австралия

Спортивная борьба

До 67 кг, греко-римская борьба

1. Мохаммадреза Гераеи (Иран)
2. Парвиз Насибов (Украина)
3. Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)
3. Рамаз Зоидзе (Грузия)

До 87 кг, греко-римская борьба

1. Жан Беленюк (Украина)
2. Виктор Леринц (Венгрия)
3. Денис Кудла (Германия)
3. Зураб Датунашвили (Сербия)

До 62 кг, женская борьба

1. Юкако Каваи (Япония)
2. Айсулуу Тунубекова (Киргизия)
3. Таубе Юсейн (Болгария)
3. Ирина Коляденко (Украина)

Конный спорт

Конкур

1. Бен Махер (Великобритания)
2. Петер Фредериксон (Швеция)
3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

Тяжелая атлетика

Свыше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия)
2. Али Давуди (Иран)
3. Ман Асаад (Сирия)

источник: «Советский спорт»
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