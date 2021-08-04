Британия обогнала Россию. Подводим итоги дня в Токио

Что касается сборной России, то мы ждем еще одной победы в синхронном плавании, золота в художественной гимнастике, борьбе, легкой атлетике и боксе. Да и в командных видах медали, наверняка, будут. Возможно, золотые. Так что в оставшиеся четыре дня Игр болельщикам скучать не придется.

Тем временем наши соперники в общекомандном зачете выступили удачнее: у британцев – пять медалей (две золотых), у японцев – четыре (две), у австралийцев – три (одна). Таким образом, команда Великобритании обогнала сборную России, сравнявшись по золоту с Австралией, а серебра у британцев давно намного больше, чем у спортсменов Зеленого континента. С этими командами нам предстоит биться за четвертое место. А вот японцев никому из этой тройки, похоже, уже не догнать. Учитывая, что хозяева еще продолжат побеждать и в женской борьбе, и в карате.

Все медали среды:

Синхронное плавание