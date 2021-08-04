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За кого болеть 5 августа: за Сидорову, за боксера и борца весом 57 кг
04 августа 20:02
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

За кого болеть 5 августа: за Сидорову, за боксера и борца весом 57 кг

Российские спортсмены выступят сразу в двух финалах в категории 57 кг.

В четверг в Токио будут разыграны 27 комплектов медалей. Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

ПЛАВАНИЕ

0.30. Мужчины. Открытая вода, 10 км

Кирилл Абросимов в этом году выиграл бронзу чемпионата Европы на дистанции 25 км. Шансов пробиться в призы в Токио у российского пловца, откровенно говоря, небольшие. Но они есть.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

5.30. Мужчины. Байдарка-одиночка, 200 м

Сначала гребцы, и среди них наш Евгений Луканцов, определят участников решающей гонки в полуфиналах.

6.00. Женщины. Каноэ-одиночка, 200 м

Олеся Ромасенко и Ирина Андреева примут участие в полуфинале.

6.30. Женщины. Байдарка-одиночка, 500 м

Россию в полуфинале представит Светлана Черниговская.

БОКС

8.00. Мужчины, 57 кг

В финале четырехкратный чемпион страны Альберт Батыргазиев встретится со своим ровесником 23-летним американцем Дьюком Рэгэном. Об уровне соперника многое говорит тот факт, что у молодого бойца уже есть долгосрочный контракт со знаменитой промоутерской компанией Top Rank.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

10.30. Мужчины, ходьба, 20 км

На последнем чемпионате мира Василий Мизинов выиграл серебро на этой дистанции. Ждем, что в Токио он пройдет не хуже.

ВЕЛОСПОРТ

11.30. Женщины, кейрин

В четвертьфинале поедет Дарья Шмелева. На чемпионате мира-2019 наша спортсменка выиграла в кейрине бронзу.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

13.00. Женщины. Прыжки с шестом

Анжелика Сидорова – действующая чемпионка мира и Европы в прыжках с шестом. Ждем первую медаль в легкой атлетике на этих Играх.

13.00. Мужчины, десятиборье

После первой половины видов десятиборья Илья Шкуренев идет 11-м.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

15.15. Мужчины, 57 кг

Сразу два человека весом 57 кг в среду могут выиграть золотые медали для сборной России. Про Альберта Батыргазиева я уже написал, второй – Завур Угуев. В финале наш борец встречается с индийцем Кумаром Рави.

В весе до 86 кг Артур Найфонов поборется за бронзу.

источник: «Советский спорт»
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