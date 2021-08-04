За кого болеть 5 августа: за Сидорову, за боксера и борца весом 57 кг

В четверг в Токио будут разыграны 27 комплектов медалей. Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

ПЛАВАНИЕ

0.30. Мужчины. Открытая вода, 10 км

Кирилл Абросимов в этом году выиграл бронзу чемпионата Европы на дистанции 25 км. Шансов пробиться в призы в Токио у российского пловца, откровенно говоря, небольшие. Но они есть.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

5.30. Мужчины. Байдарка-одиночка, 200 м

Сначала гребцы, и среди них наш Евгений Луканцов, определят участников решающей гонки в полуфиналах.