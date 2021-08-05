Золото в боксе и финал в волейболе. Четверг для россиян начался удачно

Первым из россиян на ринг сегодня вышел Глеб Бакши, который в полуфинале в категории до 75 кг встречался с бразильцем Хебертом Соузой. К сожалению, российский боксер не был похож на себя и по всем статьям уступил сопернику. Бразилец вышел в финал, а Бакши достается бронза, третья для сборной России в боксе.

В финале четырехкратный чемпион страны Альберт Батыргазиев встречался со своим ровесником 23-летним Дьюком Рэгэном. Об уровне американца многое говорит тот факт, что у молодого бойца уже есть долгосрочный контракт со знаменитой промоутерской компанией Top Rank. Впрочем, Альберту не привыкать. Соперник в четвертьфинале у него был не менее сильный – Батыргазиев проигрывал монголу Эрденебатыну Цендбаатару после двух раундов, но в последней трехминутке сумел вырвать победу. В полуфинале же россиянин одолел главного фаворита в этом весе кубинца Ласаро Альвареса.

Бой против Рэгэна Альберт начал очень активно, шокировав американца высочайшим темпом. Весь первый раунд россиянин давил, а соперник защищался и пытался найти контрдоводы. Как результат, четыре из пяти судей отдали стартовый отрезок боя Батыргазиеву, а вот азербайджанский арбитр, как ни странно, увидел победу американца.

В перерыве Рэгэну подсказали ответ на задачку, которую ему задал Альберт: соперник начал держать россиянина на дистанции, удачно отстреливаясь от наскоков Батыргазиева. Встретив сопротивление, Альберт ослабил напор. Впрочем, в последние полминуты наш боксер вновь «взорвался» и сумел украсть концовку раунда: вновь 4:1 в пользу россиянина.

Золотая медаль, по сути, уже опустилась на шею Батыргазиеву, надо было только достойно отстоять третий раунд, совсем не испортив впечатления. Россиянину это вполне удалось. Американец был очень хорош в последней трехминутке, но Альберт сегодня оказался заметно лучше.