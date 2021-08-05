Анжелика серебряная. Сидорова стала второй в прыжках с шестом

Анжелика просит поддержать ее аплодисментами перед последним прыжком. Хлопать, к сожалению, особо некому. Зрителей, как известно, на Олимпийских играх нет почти нигде. Это был прыжок отчаяния: Сидоровой по заказу надо было взять 4,95. На это у нее была одна попытка…

А начиналось для россиянки все очень здорово: 4,50 – с первой попытки, 4,70 – с первой, 4,80 – с первой, 4,85 – та же история. Феноменально!

Первоначальную высоту 4,50 взяли почти все. А вот следующая отметка – 4,70 – отделила претендентов на медали от всех остальных. 4,70 прыгнули четверо – Сидорова, действующая на тот момент олимпийская чемпионка гречанка Катерина Стефаниди, обладательница лучшего результата в сезоне американка Кэти Наджеотт и британка Холли Брэдшоу.

4,85 взяли все кроме гречанки, но у Сидоровой было преимущество по попыткам.

4,90. Первый прыжок: все – мимо. Второй. Анжелика не берет высоту. И вот тут происходит настоящая драма: Наджеотт, которая стартовую высоту в 4,50 взяла лишь с третьей попытки, прыгает на 4,90! Шок.