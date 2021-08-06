Тренер сборной России Ольга Акопян: Сборная Норвегии ждала реванша с нами пять лет

В Токио история повторяется – снова полуфинал Олимпиады и долгожданный реванш у Норвегии. Акопян теперь участвует в матчах в другой роли – Ольга помощница главного тренера.

- Чем отличается этот состав сборной Норвегии от прежнего?

- Отличие этой сборной Норвегии – в составе. У них произошла смена поколений, очень много игроков сменилось. А объединяет разные поколения стиль. Направленный на плотную защиту и быстрые контратаки. И высокая культура паса в позиционном нападении.

- Победу над норвежками в полуфинале Олимпиады-2016 на какое место поставите в своем рейтинге матчей за всю карьеру?

- Вопрос о значимости того задают годами, и ответ остается прежним. Конечно, по значимости и эмоциям тот матч главный в моей карьере. Однозначно. Впереди оставался еще финал, но никаких сомнений в том, что пройдя Норвегию, мы победим и в нем, у нас не было.

- Какой-то ритуализм при подготовку к этому сопернику сохранился?

- О суевериях сейчас ответить не смогу – я уже нахожусь с другой стороны. Да, при подготовке к матчам у игроков есть ритуалы, но сохранились ли они, я не знаю. Тренеров в эти моменты не посвящают, так же было и на Олимпиаде в Рио. У меня есть свои традиции, завтра тоже буду их соблюдать. Но что именно я делаю, останется при мне.

- В каком режиме работает тренерский штаб на Олимпиаде?

- В свободные от матчей дни мы просматриваем видео разных матчей – и своих, и будущих соперников. Их распределяют между тренерами, потом компонуем это все и показываем на общем собрании команды. Кроме этого, или проводим тренировку в гандбольном зале, или остаемся в олимпийской деревне и занимаемся в тренажерном зале – но так за все наше время в Японии было только пару раз.