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Тренер сборной России Ольга Акопян: Сборная Норвегии ждала реванша с нами пять лет
06 августа 14:09
автор: Максим Михалко
автор фото: Федерация гандбола России

Тренер сборной России Ольга Акопян: Сборная Норвегии ждала реванша с нами пять лет

Пять лет назад Ольга Акопян на площадке олимпийского Рио одержала стала участницей знаковой победы российского гандбола – встреча с грозными норвежками в полуфинале по умолчанию считалась скрытым матчем за золото.

В Токио история повторяется – снова полуфинал Олимпиады и долгожданный реванш у Норвегии. Акопян теперь участвует в матчах в другой роли – Ольга помощница главного тренера.

- Чем отличается этот состав сборной Норвегии от прежнего?
- Отличие этой сборной Норвегии – в составе. У них произошла смена поколений, очень много игроков сменилось. А объединяет разные поколения стиль. Направленный на плотную защиту и быстрые контратаки. И высокая культура паса в позиционном нападении.

- Победу над норвежками в полуфинале Олимпиады-2016 на какое место поставите в своем рейтинге матчей за всю карьеру?
- Вопрос о значимости того задают годами, и ответ остается прежним. Конечно, по значимости и эмоциям тот матч главный в моей карьере. Однозначно. Впереди оставался еще финал, но никаких сомнений в том, что пройдя Норвегию, мы победим и в нем, у нас не было.

- Какой-то ритуализм при подготовку к этому сопернику сохранился?
- О суевериях сейчас ответить не смогу – я уже нахожусь с другой стороны. Да, при подготовке к матчам у игроков есть ритуалы, но сохранились ли они, я не знаю. Тренеров в эти моменты не посвящают, так же было и на Олимпиаде в Рио. У меня есть свои традиции, завтра тоже буду их соблюдать. Но что именно я делаю, останется при мне.

- В каком режиме работает тренерский штаб на Олимпиаде?
- В свободные от матчей дни мы просматриваем видео разных матчей – и своих, и будущих соперников. Их распределяют между тренерами, потом компонуем это все и показываем на общем собрании команды. Кроме этого, или проводим тренировку в гандбольном зале, или остаемся в олимпийской деревне и занимаемся в тренажерном зале – но так за все наше время в Японии было только пару раз.

- В чем отличительная черта этой сборной Норвегии?
- Все скандинавские сборные похожи. У них атлетичные, физически сильнее игроки, высокая культура паса и отличная скорость. Но и у нас гандбол становится все более скоростным, к этому стремятся все, начиная с юношеских сборных. Высокий темп, частые замены сейчас делают все.

- На прошлой Олимпиаде вы еще сами выходили на площадку со многими игроками из состава сборной. Давнее знакомство помогает сейчас на тренерской скамейке?
- Конечно, это сейчас помогает: я понимаю их настроение, вижу их эмоции до и после матча. Но главное отличие в том, что сейчас, сидя на скамейке, вижу со стороны всю картину целиком. И подмечаю нюансы, которые с площадки незаметны.

- Для Норвегии есть более принципиальный соперник, чем сборная России?
- Наверное, сборная России для Норвегии – самый принципиальный соперник. По крайней мере, на олимпийском турнире. В нескольких иностранных изданиях мы видели интервью норвежских игроков – они говорят, что ждали этого матча пять лет. Поражение в полуфинале Олимпиады в Рио стало для них очень болезненным, и с тех пор они жаждут реванша.

- Евгений Трефилов как-то участвует в работе тренерского штаба между матчами?
- Сергей Шишкарев и Евгений Трефилов общаются с нами, могут поделиться своими наблюдениями. Но вся подготовка – на тренерском штабе, в первую очередь за нее отвечают тренеры сборной и, конечно, наш главный, Алексей Алексеев.

- Перед полуфиналом в подготовке что-то изменилось?
- Нет, работаем по стандартной схеме. Все соперники сильные, всем требуется серьезное внимание. Только видеопросмотр в этот раз был подольше, больше времени потратили на отработку некоторых элементы на площадке. Но в целом система все та же.

источник: «Советский спорт»
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