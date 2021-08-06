Гандболистки совершили чудо. Подводим итоги дня на Играх в Токио

Ну скажите, разве это не чудо?! Нет, не то, что всё будет, как в Рио (надеемся, и итоговый результат станет таким же). А то, как преобразилась наша сборная по ходу турнира. Начали-то с кислой ничьи с Бразилией, потом - разгромное поражение от Швеции. Давайте, до свидания! С такой игрой из группы-то выйти будет трудно. И тут всё поменялось: после провального старта россиянки больше не проиграли ни разу.

Но перед полуфиналом против Норвегии на наших гандболисток мало кто ставил. Ведь скандинавки победили во всех матчах с общей разностью мячей +51! Они были стопроцентными фаворитками, но вновь оказались биты. Потрясающий матч провела Анна Вяхирева, забросившая треть всех мячей нашей команды. Да все были молодцы! 27:26 Россия побеждает и выходит в финал, где вновь, как и пять лет назад, встретится с Францией.

Вообще, сегодняшний день принес россиянам четыре медали. Золото в борьбе выиграл Заурбек Сидаков, а Абдулрашид Садулаев вышел в финал, который пройдет завтра. Боксер Муслим Гаджимагомедов встречался в финале в весе 91 кг с кубинцем Хулио Ла Крусом, но, к сожалению, уступил. Еще одну медаль в боксе, бронзовую, получила Зенфира Магомедалиева, проигравшая в полуфинале китаянке Ли Цянь. Четвертая награда пятницы досталась Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской на велотреке в мэдисоне.

В медальном зачете Игр сборная России обошла Австралию, но ее саму обогнала Великобритания. Так что борьба за четвертое общекомандное место еще впереди.

Медальный зачет Игр-2020