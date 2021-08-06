За кого болеть 7 августа: это будет самый лучший день - ждем шесть золотых наград

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

5.00. Мужчины

Действующие чемпионы мира в пляжном волейболе Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, уже доказавшие, что приехали в Токио не туристами, встретятся в финале с очень сильными норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

5.10. Женщины, каноэ-двойка, 500 м

В полуфинале в этом виде будут участвовать Ирина Андреева и Олеся Ромасенко.