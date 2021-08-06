За кого болеть 7 августа: это будет самый лучший день - ждем шесть золотых наград

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
5.00. Мужчины
Действующие чемпионы мира в пляжном волейболе Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, уже доказавшие, что приехали в Токио не туристами, встретятся в финале с очень сильными норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
5.10. Женщины, каноэ-двойка, 500 м
В полуфинале в этом виде будут участвовать Ирина Андреева и Олеся Ромасенко.
6.25. Мужчины, байдарка-четверка, 500 м
В 1/2 пробился наш экипаж в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева.
ВОДНОЕ ПОЛО
7.40. Женщины, матч за 3-е место
В игре за бронзу россиянки встретятся с командой Венгрии.
ПРЫЖКИ В ВОДУ
9.00. Мужчины, вышка 10 м
Александр Бондарь квалифицировался в финал третьим с громадным преимуществом в 60 баллов перед Томом Дэйли, который стал четвертым. Впереди - два китайца. Одного, в принципе, можно обойти, двоих - нереально.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
9.20. Индивидуальное многоборье
Ждем золото и серебро от сестер Авериных.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
13.30. Мужчины, комбайн
Российские пятиборки остались без медалей, хотя Ульяна Баташова лидировала перед комбайном. Теперь надеемся на Александра Лифанова, который после фехтования делит 1-2 места с британцем Джо Чунгом.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
13.30. Группы, произвольная программа
Ждем еще одно считанное золото, которое должно сделать Светлану Ромашину семикратной олимпийской чемпионкой.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
13.35. Женщины, прыжки в высоту
Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не без труда вышла в финал. Будет очень жаль, если главная звезда российской легкой атлетики останется без олимпийского золота.
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
14.15. Мужчины, 97 кг
В субботу мы увидим очередную серию яркого противостояния Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера. Битва за победу двух суперзвезд стала главной интригой всех больших турниров. Первая очная схватка в финале чемпионата мира в Париже закончилась победой американца по очкам. Однако больше Садулаев Снайдеру не проигрывал: на чемпионатах мира в Будапеште (2018) и Нур-Султане (2019) Русский танк буквально переезжал своего главного соперника, одерживая досрочные победы.
ВОЛЕЙБОЛ
15.15. Мужчины, финал
В главном матче сборная России сыграет с французами. Команды исповедуют диаметрально противоположную идеологию: наши сильны в атаке, соперник - в обороне. Посмотрим, чья возьмет.