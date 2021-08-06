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За кого болеть 7 августа: это будет самый лучший день - ждем шесть золотых наград
06 августа 21:00
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

За кого болеть 7 августа: это будет самый лучший день - ждем шесть золотых наград

В субботу в Токио будут разыграны 34 комплекта медалей.

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

5.00. Мужчины

Действующие чемпионы мира в пляжном волейболе Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, уже доказавшие, что приехали в Токио не туристами, встретятся в финале с очень сильными норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

5.10. Женщины, каноэ-двойка, 500 м

В полуфинале в этом виде будут участвовать Ирина Андреева и Олеся Ромасенко.

6.25. Мужчины, байдарка-четверка, 500 м

В 1/2 пробился наш экипаж в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева.

ВОДНОЕ ПОЛО

7.40. Женщины, матч за 3-е место

В игре за бронзу россиянки встретятся с командой Венгрии.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

9.00. Мужчины, вышка 10 м

Александр Бондарь квалифицировался в финал третьим с громадным преимуществом в 60 баллов перед Томом Дэйли, который стал четвертым. Впереди - два китайца. Одного, в принципе, можно обойти, двоих - нереально.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

9.20. Индивидуальное многоборье

Ждем золото и серебро от сестер Авериных.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

13.30. Мужчины, комбайн

Российские пятиборки остались без медалей, хотя Ульяна Баташова лидировала перед комбайном. Теперь надеемся на Александра Лифанова, который после фехтования делит 1-2 места с британцем Джо Чунгом.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

13.30. Группы, произвольная программа

Ждем еще одно считанное золото, которое должно сделать Светлану Ромашину семикратной олимпийской чемпионкой.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

13.35. Женщины, прыжки в высоту

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не без труда вышла в финал. Будет очень жаль, если главная звезда российской легкой атлетики останется без олимпийского золота.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

14.15. Мужчины, 97 кг

В субботу мы увидим очередную серию яркого противостояния Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера. Битва за победу двух суперзвезд стала главной интригой всех больших турниров. Первая очная схватка в финале чемпионата мира в Париже закончилась победой американца по очкам. Однако больше Садулаев Снайдеру не проигрывал: на чемпионатах мира в Будапеште (2018) и Нур-Султане (2019) Русский танк буквально переезжал своего главного соперника, одерживая досрочные победы.

ВОЛЕЙБОЛ

15.15. Мужчины, финал

В главном матче сборная России сыграет с французами. Команды исповедуют диаметрально противоположную идеологию: наши сильны в атаке, соперник - в обороне. Посмотрим, чья возьмет.

источник: «Советский спорт»
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