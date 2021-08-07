«Спасибо всем лошарам, тем, кто нас парафинил». У пляжников - историческая медаль

Это был не день Бекхэма. Действующие чемпионы мира в пляжном волейболе Вячеслав Красильников и Олег Стояновский встречались в финале Олимпийских игр с очень сильными норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом. Конечно, было бы очень красиво, если бы Слава и Олег ворвались в историю еще раз, как два года назад в Гамбурге, где впервые стали российскими чемпионами мира. Вдвойне обидно, что Мол и Сорум по дороге к итоговой победе обыграли две наши команды - в четвертьфинале они одолели еще и Константина Семенова с Ильей Лешуковым.

Красильников и Стояновский сделали все, что могли. Вели в начале, но сильно помешала травма, которую Вячеслав получил в первом сете. «Мы гребаные серебряные призеры Олимпийских игр», - сказал перед награждением Олег. Действительно, нет ничего обиднее второго места. Тем более, когда ты более чем достоен первого.

- Мы могли переломить ход встречи, не хватило немного везения, - уверен Слава.

- Не получилось того финала, который мы планировали, - добавил он в видео в инстаграме. - Первые 10 минут после игры хотелось провалиться, но все же я понимаю, что мы с моим напарником и другом сделали большое дело. Мы очень рады, что смогли это сделать, добиться успеха для нашей страны. Это очень круто. Спасибо большое всем, кто болел и поддерживал нас на протяжении всего турнира. Норвежцы сегодня были лучше.

Единственное обидно, что в начале сезона, когда я всем говорил: «Ребята, верьте в нас: мы все сделаем. Вспомните все важные турниры: мы показывали результат». Но нас многие парафинили. Мы показали результат и счастливы. Всем лошарам, кто нас поливает и поливал, тоже хочу сказать: «Спасибо за внимание. Без вас было бы скучно жить на этом свете. Вы красавчики, потому что писать что-то, сидя на диване, многого стоит, мужики. Без вас никуда».