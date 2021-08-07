Это космос. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) доп. время, 96' Бразилия U23 1 Испания U23 1
Товарищеские матчи (клубы) 2-й тайм, 89' Манчестер Юнай 3 Эвертон 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 32' Варзим 1 Шавиш 1
Товарищеские матчи (клубы) 17:00 Динамо М 0 Амур 0
Россия - Премьер-Лига 17:00 Зенит 0 Краснодар 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Миллуолл 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Блэкпул 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Питерборо Юнай 0
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Моркам 0
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Линкольн Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Шрусбери Таун 0 Бёртон Альбион 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Барнсли 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Блэкберн Ровер 0 Суонси Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Болтон Уондере 0 Милтон-Кинс До 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Хаддерсфилд Та 0
Англия - Первая лига 17:00 Ротерхэм Юнайт 0 Плимут Аргайл 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Рединг 0
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Уиган Атлетик 0
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Челтнем Таун 0
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Портсмут 0
Англия - Первая лига 17:00 Кембридж Юнайт 0 Оксфорд Юнайте 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Халл Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Уимблдон 0
Англия - Первая лига 17:00 Уиком Уондерер 0 Аккрингтон Стэ 0
Россия - Премьер-Лига 17:30 Арсенал 0 Крылья Советов 0
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Брест 0
Англия - Первая лига 19:30 Чарльтон Атлет 0 Шеффилд Уэнсде 0
Аргентина - Примера 19:30 Банфилд 0 Тальерес 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Спартак М 0 Нижний Новгоро 0
Португалия - Сегунда 20:00 Порту Б 0 Трофенсе 0
Это космос. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой
07 августа 15:09
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

Это космос. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой

Российские синхронистки выиграли золото в группе.

После обидного второго места Дины Авериной в личном многоборье в художественной гимнастике стало очень тревожно и за другой вид спорта, где россияне традиционно сильны - синхронное плавание. Победные традиции, кстати, и там, и там длятся с 2000 года, в 1996-м же ни в художественной гимнастике, ни в синхронном плавании ничего подобного не было.

К счастью, на воде мы пока впереди планеты всей, и название произвольной программы «Парад планет» тут пришлось как нельзя кстати.

- Тема у нас космическая, - рассказывала накануне в интервью РИА «Новости» Мария Шурочкина. - Название - «Парад планет». Вы увидите то, как мы представляем космос. Космос - это же не просто звезды, космонавты и планеты. Это изменения, которые влияют на людей. Вы увидите много элементов, которые мы называем «Млечный путь». У нас даже есть элемент «Сошёл с ума». Это Татьяна Покровская его так назвала.

Шурочкина, эта та, которая выпрыгивает из воды во время исполнения сложнейших элементов. Ну, а еще Мария - сестра певицы Нюши. Впрочем, теперь, пожалуй, Нюша - сестра Маши - именно в такой модальности стоит подавать родственные связи. Ведь Мария сегодня стала двукратной олимпийской чемпионкой: наши девушки безупречно выполнили сложнейшую программу, мощно начали и сохранили темп до самого конца. Шансов их догнать не было.

Поздравляем Аллу Шишкину, Светлану Ромашину, Светлану Колесниченко, Александру Пацкевич, Марию Шурочкину, Владу Чигиреву, Марину Голядкину и Полину Комар. В произвольной программе россиянки получили 98,8000 балла. Общая сумма баллов россиянок составила 196,0979. Второе место заняли представительницы китайской команды (193,5310), третье - украинки (190,3018).

Особенно хочется поздравить Ромашину. Светлана и так была самой титулованной синхронисткой в истории, а в Токио вообще достигла немыслимой высоты, став семикратной олимпийской чемпионкой и 21-кратной чемпионкой мира.

Теперь россиянка делит 22-23 места в списке самых титулованных спортсменов всех времен с американский пловцом Калебом Дресселом, который тоже выиграл седьмое золото в Токио.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Главный тренер "Динамо": Насколько знаю, Месси в МосквеРоссийские велогонщицы завоевали бронзу Олимпиады в мэдисонеРоссийские волейболисты узнали соперника по финалу ОлимпиадыСкандалы ОИ не утихают: еще одна белоруска не хочет ехать домойВот что случилось после матча гандболисток РФ - НорвегияВинер-Усманова прокомментировала слова Навки о мужской гимнастике
Наша легкая атлетика жива! Как Ласицкене совершила золотой прыжок на Олимпиаде
В турнире по прыжкам в высоту на Играх-2020 в Токио россиянка Мария Ласицкене была в шаге от катастрофы, едва не прекратив борьбу на отметке 1,96, но сумела переломить себя и стала первой, прыгнув на 2,04.
Ромашина — семикратная, сестра Нюши — двукратная! Как состоялся очередной олимпийский триумф России в синхронном плавании
Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде и принесли сборной России 18-е золото Токио.
Господа, вам не стыдно? Как судейский беспредел лишил Россию золота Олимпиады в художественной гимнастике
Личное многоборье в художественной гимнастике должно было принести золотую олимпийскую медаль Дине или Арине Авериной, однако арбитры вывели на первое место израильтянку Линой Ашрам.
«ПСЖ» предложил Месси 50 миллионов, Карасева назначили на Суперкубок УЕФА, дрим-тим взяла золото Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мировом спорте.
Льюис — Ган и другие бои UFC 265. Расклад и лучшие ставки
Утром 8 августа по московскому времени в Хьюстоне состоится грандиозный турнир UFC 265, в главном бою которого Деррик Льюис и Сирил Ган поспорят за временный титул в тяжелом весе. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
Разбились о норвежские скалы. Как Россия добыла свою первую в истории медаль Олимпиады в пляжном волейболе
В финальном матче мужского турнира по пляжному волейболу на Играх в Токио россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в двух сетах уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму (17:21, 18:21).
Олимпиада-2020: главные события 07.08.2021
7 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 19 видам спорта и будут разыграны 34 комплекта медалей.
Золото пережившего теракт в Беслане, чемпионство трансгендера в футболе, допинг у бразильской волейболистки. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 6 августа на Олимпийских играх в Токио.
Почему из Олимпийской деревни изгнали тренеров, которые прессовали белорусскую бегунью Тимановскую
Скандал, случившийся на Играх с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, получил свое продолжение. На этот раз пострадали ее тренеры, которых лишили аккредитации.
Дежавю в Токио! Как наши гандболистки снова победили великую Норвегию и снова побьются за золото Олимпиады с Францией
В матче за выход в финал женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио россиянки в напряженной борьбе удержали победу над норвежками (27:26) и теперь разыграет титул с Францией.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика