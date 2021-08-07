Это космос. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой

После обидного второго места Дины Авериной в личном многоборье в художественной гимнастике стало очень тревожно и за другой вид спорта, где россияне традиционно сильны - синхронное плавание. Победные традиции, кстати, и там, и там длятся с 2000 года, в 1996-м же ни в художественной гимнастике, ни в синхронном плавании ничего подобного не было.

К счастью, на воде мы пока впереди планеты всей, и название произвольной программы «Парад планет» тут пришлось как нельзя кстати.

- Тема у нас космическая, - рассказывала накануне в интервью РИА «Новости» Мария Шурочкина. - Название - «Парад планет». Вы увидите то, как мы представляем космос. Космос - это же не просто звезды, космонавты и планеты. Это изменения, которые влияют на людей. Вы увидите много элементов, которые мы называем «Млечный путь». У нас даже есть элемент «Сошёл с ума». Это Татьяна Покровская его так назвала.

Шурочкина, эта та, которая выпрыгивает из воды во время исполнения сложнейших элементов. Ну, а еще Мария - сестра певицы Нюши. Впрочем, теперь, пожалуй, Нюша - сестра Маши - именно в такой модальности стоит подавать родственные связи. Ведь Мария сегодня стала двукратной олимпийской чемпионкой: наши девушки безупречно выполнили сложнейшую программу, мощно начали и сохранили темп до самого конца. Шансов их догнать не было.

Поздравляем Аллу Шишкину, Светлану Ромашину, Светлану Колесниченко, Александру Пацкевич, Марию Шурочкину, Владу Чигиреву, Марину Голядкину и Полину Комар. В произвольной программе россиянки получили 98,8000 балла. Общая сумма баллов россиянок составила 196,0979. Второе место заняли представительницы китайской команды (193,5310), третье - украинки (190,3018).