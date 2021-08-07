Русский танк переехал Капитана Америка. Садулаев вновь победил Снайдера

Сегодня мы увидели очередную серию яркого противостояния российского борца Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера, протвиостояние которых стало главной интригой всех больших турниров, начиная с 2016 года.

После Игр в Рио-де-Жанейро Садулаев, которого в мире борьбы называют Русский танк, пошел на повышение: став олимпийским чемпионом, Абдулрашид сменил категорию 86 кг на 97 кг. В новом весе был свой фаворит - Кайл Снайдер, так же, как и Садулаев, ставший на Играх-2016 олимпийским чемпионом. Первая очная схватка в финале чемпионата мира в Париже в 2017 году закончилась победой американца по очкам - 6:5. Тот турнир вообще выдался не очень удачным для российских борцов. Садулаев там, кстати, пострадал дважды: на следующий день после окончания чемпионата мира Абдулрашид стал жертвой грабителей - из отеля, в котором жила российская команда, у спортсмена украли сумку с деньгами и документами.

После турнира в парижском «Берси» Садулаев сделал правильные выводы и больше Снайдеру не проигрывал. На чемпионате мира в Будапеште в 2018-м россиянин не просто победил, а тушировал соперника по прозвищу Капитан Америка. Через год в Нур-Султане (2019) болельщики вновь ждали противостояния в финале россиянина и американца, но Снайдер уступил азербайджанцу Шарифу Шарифову. Садулаев же стал в столице Казахстана четырехкратным чемпионом мира.

В Токио в отличие от Парижа-2017 уже Садулаев считался фаворитом: по дороге к схватке со Снайдером россиянин не отдал ни одного очка. В финальном поединке Абдулрашид поначалу тоже вел с сухим счетом. Российский борец уверенно вел схватку, набрал одно за другим шесть очков, в концовке хоть и отдал три балла, но не позволил никому хоть на секунду засомневаться в своей итоговой победе.

Золото Садулаева стало четвертым для сборной по борьбе и третьим для вольников после побед Завура Угуева и Заурбека Сидакова. Всего у российской команды - восемь медалей. По общему количеству наград наши борцы стали вторыми после американцев, по качеству медалей - мы тоже на втором месте после японцев.