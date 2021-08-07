Малком - как Юрий Савичев. Форвард «Зенита» принес Бразилии олимпийское золото

Говорим «Бразилия в олимпийском финале» - вспоминаем Сеул-88. Последнюю победу наших футболистов, но и вообще их последнее участие на Олимпиадах. Напомню, 1 октября 1988 года сборная России в финале Игр, пропустив в первом тайме мяч от Ромарио, во втором – отыгралась с пенальти (заработал Алексей Михайличенко, реализовал Игорь Добровольский), а на 103-й минуте золотой гол забил вышедший на замену Юрий Савичев.

В Токио сюжет в основных чертах повторился. Только победу вырвали бразильцы с их харизматичным капитаном 38-летним Дани Алвесом. Причем заслуженно. При сухом счете они не забили пенальти, назначенный за фол вратаря испанцев Уная Симона, бронзового призера Евро-2020. В молоко с 11-метровой отметки запустил мяч Ришарлисон.

Гол в раздевалку Матеуса, казалось, надломил «Красную Фурию», но тот же Рашарлисон не стал ее добивать: оставшись с глазу на глаз с вратарем, попал в перекладину.

Испанцы сравняли счет на 61-й минуте (Микель Оярсабль) после волшебного навеса с правого фланга Карлоса Солера. А потом дважды на помощь бразильцам пришла перекладина.

Внимание: на 90-й минуте на поле вышел Малком – секретное оружие будущих олимпиоников. В начале второго дополнительного тайма оно выстрелило. Форвард «Зенита» откликнулся на диагональ, опередил защитника Хесуса Вальеха, появившегося на поле одновременно с ним, вышел к воротам и с острого угла пробил в дальний угол. Симон мыском зацепил мяч, но спасти не сумел.