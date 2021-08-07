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Малком - как Юрий Савичев. Форвард «Зенита» принес Бразилии олимпийское золото
07 августа 18:10
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Twitter ФК "Зенит"

Малком - как Юрий Савичев. Форвард «Зенита» принес Бразилии олимпийское золото

Сборная Бразилии победила в финале Испанию (2:1). Решающий мяч забил в овертайме нападающий «Зенита» Малком.

Говорим «Бразилия в олимпийском финале» - вспоминаем Сеул-88. Последнюю победу наших футболистов, но и вообще их последнее участие на Олимпиадах. Напомню, 1 октября 1988 года сборная России в финале Игр, пропустив в первом тайме мяч от Ромарио, во втором – отыгралась с пенальти (заработал Алексей Михайличенко, реализовал Игорь Добровольский), а на 103-й минуте золотой гол забил вышедший на замену Юрий Савичев.

В Токио сюжет в основных чертах повторился. Только победу вырвали бразильцы с их харизматичным капитаном 38-летним Дани Алвесом. Причем заслуженно. При сухом счете они не забили пенальти, назначенный за фол вратаря испанцев Уная Симона, бронзового призера Евро-2020. В молоко с 11-метровой отметки запустил мяч Ришарлисон.

Гол в раздевалку Матеуса, казалось, надломил «Красную Фурию», но тот же Рашарлисон не стал ее добивать: оставшись с глазу на глаз с вратарем, попал в перекладину.

Испанцы сравняли счет на 61-й минуте (Микель Оярсабль) после волшебного навеса с правого фланга Карлоса Солера. А потом дважды на помощь бразильцам пришла перекладина.

Внимание: на 90-й минуте на поле вышел Малком – секретное оружие будущих олимпиоников. В начале второго дополнительного тайма оно выстрелило. Форвард «Зенита» откликнулся на диагональ, опередил защитника Хесуса Вальеха, появившегося на поле одновременно с ним, вышел к воротам и с острого угла пробил в дальний угол. Симон мыском зацепил мяч, но спасти не сумел.

В Сеуле Савичеву скидку головой после выноса Сергея Горлуковича со своей половины сделал Владимир Лютый.

Бразилия – олимпийский чемпион. Есть в ее составе защитник-призрак из ЦСКА Бруно Фукс, который в заявку на финал не попал. Но ему дадут золотую медаль. Это вам не Мельбурн-56, когда Эдуард Стрельцов лишился награды, поскольку в финале участия не принимал (тренеры отдали предпочтение опытному Никите Симоняну). И не Монреаль-76, из которого Давид Кипиани и Александр Прохоров вернулись без бронзовой медали, так как за весь турнир так ни разу на поле не вышли, хотя в матче за третье место тренер Валерий Лобановский одну замену не использовал.

СТАТИСТИКА

Бразилия – Испания – 2:1 доп. вр. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). 7 августа. Токио. Без зрителей. Судья: Бит (Австралия).

Голы: 1:0 Матеус (45+2), 1:1 Оярсабль (61), 2:1 Малком (108).

Нереализованный пенальти: Ришарлисон (38, мимо).

источник: «Советский спорт»
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