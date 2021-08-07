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Нервы, слезы, семь медалей. Итоги лучшего дня Игр в Токио
07 августа 18:50
автор: Олег Чикирис

Нервы, слезы, семь медалей. Итоги лучшего дня Игр в Токио

В субботу российские спортсмены выиграли три золота, три серебра и одну бронзу.

В расписании Олимпиады априори было заложено, что 7 августа будет одним из самых ярких дней для российских болельщиков. Индивидуальное многоборье в художественной гимнастике, медали у групп в синхронном плавании, прыжки Марии Ласицкене, финал в вольной борьбе в категории 97 кг, где железный фаворит - Абдулрашид Садулаев. Плюс два финала, где мы имели полное основание рассчитывать на выступление наших команд - в классическом и пляжном волейболе у мужчин.

С последнего вида начался наш медальный день в Токио, предпоследним - закончился. И там, и там у нас серебро - Красильников со Стояновским проиграли норвежцам, Михайлов с партнерами - французам. Не везет россиянам в командных видах на этих Играх - четвертый финал (было еще два в баскетболе 3х3) - четвертое серебро.

Итог соревнований в художественной гимнастике оказался шоковым - впервые с 1996 года россиянка здесь осталась без золота. 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина после окончания соревнований не могла сдержать слез. У нашей сборной есть небеспочвенные претензии к судейству, но надо признать, что израильтянка Линой Ашрам выступила реально здорово.

И о золоте: Садулаев, Ласицкене и синхронистки были вне конкуренции. Особенно радостно за Светлану Ромашину, которая семикратной олимпийской чемпионкой.

Медали субботы позволили сборной России обойти в медальном зачете британцев. Окончательная расстановка будет понятна завтра.

Медальный зачет Игр-2020

ЗолотоСереброБронзаВсего

1. Китай 38 31 18 87

2. США 36 39 33 108

3. Япония 27 12 17 56

4. Россия 20 26 23 69

5. Великобритания 20 21 22 63

6. Австралия 17 7 22 46

Все медали субботы

Синхронное плавание

Команды

1. Россия

2. Китай

3. Украина

Волейбол

Мужчины

1. Франция

2. Россия

3. Аргентина

Спортивная борьба

До 65 кг, вольная борьба

1. Такуто Отогуро (Япония)

2. Гаджи Алиев (Азербайджан)

3. Гаджимурад Рашидов (Россия)

До 97 кг, вольная борьба

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)

2. Кайл Снайдер (США)

3. Рейнерис Салас (Куба)

3. Абраам Коньедо Руано (Италия)

До 50 кг, женская борьба

1. Юи Сусаки (Япония)

2. Сунь Янань (Китай)

3. Мария Стадник (Азербайджан)

3. Сара Хилдебрандт (США)

Художественная гимнастика

Личное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль)

2. Дина Аверина (Россия)

3. Алина Горносько (Беларусь)

Пляжный волейбол

1. Андерс Мол – Кристиан Сорум (Норвегия)

2. Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (Россия)

3. Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар)

Легкая атлетика

Женщины, прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия)

2. Никола Макдермотт (Австралия)

3. Ярослава Магучих (Украина)

Марафон, женщины

1. Перес Джепчирчир (Кения)

2. Юригит Косгеи (Кения)

3. Молли Сейдел (США)

10 000 м, женщины

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Калкидан Гезахегне (Бахрейн)

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия)

Метание копья, мужчины

1. Нирадж Чопра (Индия)

2. Якуб Вадлейх (Чехия)

3. Витезслав Веселы (Чехия)

1500 м, мужчины

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

2. Тимоти Черуйот (Кения)

3. Джош Керр (Великобритания)

4x400 м, женщины

1. США

2. Польша

3. Ямайка

4x400 м, мужчины

1. США

2. Нидерланды

3. Ботсвана

Гребля на байдарках и каноэ

500 м, каноэ-двойка, женщины

1. Китай

2. Украина

3. Канада

1000 м, каноэ, мужчины

1. Исакиас Кейрос (Бразилия)

2. Лю Хао (Китай)

3. Сергей Тарновский (Молдова)

500 м, байдарка-четверка, женщины

1. Венгрия

2. Беларусь

3. Польша

500 м, байдарка-четверка, мужчины

1. Германия

2. Испания

3. Словакия

Баскетбол

Мужчины

1. США

2. Франция

Женщины

3. Франция

Бокс

48-52 кг, мужчины

1. Галаль Яфай (Великобритания)

2. Карло Паалам (Филиппины)

48-51 кг, женщины

1. Стойка Крастева (Болгария)

2. Бусе Чакыроглу (Турция)

69-75 кг, мужчины

1. Эберт Соуза (Бразилия)

2. Александр Хижняк (Украина)

64-69 кг, женщины

1. Бусеназ Сюрменели (Турция)

2. Гу Хун (Китай)

Гольф

Женщины

1. Нелли Корда (США)

2. Моне Инами (Япония)

3. Лидия Ко (Новая Зеландия)

Прыжки в воду

Мужчины, вышка, 10 м

1. Цао Юань (Китай)

2. Ян Цзянь (Китай)

3. Томас Дэйли (Великобритания)

Велотрек

Мэдисон, мужчины

1. Дания

2. Великобритания

3. Франция

Водное поло

Женщины

1. США

2. Испания

3. Венгрия

Современное пятиборье

Мужчины

1. Джозеф Чунг (Великобритания)

2. Ахмед Эльгенди (Египет)

3. Вунтае Чжун (Южная Корея)

Конный спорт

Конкур, команды

1. Швеция

2. США

3. Бельгия

Карате

Кумитэ, до 61 кг, женщины

1. Ферьял Абделазиз (Египет)

2. Ирина Зарецкая (Азербайджан)

3. Софья Берульцева (Казахстан)

3. Гун Ли (Китай)

Кумитэ, до 75 кг, мужчины

1. Саджад Ганджзаде (Иран)

2. Тарек Хамеди (Саудовская Аравия)

3. Угур Акташ (Турция)

3. Рютаро Арага (Япония)

Бейсбол

Мужчины

1. Япония

2. США

3. Доминиканская Республика

Гандбол

Мужчины

1. Франция

2. Дания

3. Испания

Футбол

Мужчины

1. Бразилия

2. Испания

источник: «Советский спорт»
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