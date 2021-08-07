Нервы, слезы, семь медалей. Итоги лучшего дня Игр в Токио

В расписании Олимпиады априори было заложено, что 7 августа будет одним из самых ярких дней для российских болельщиков. Индивидуальное многоборье в художественной гимнастике, медали у групп в синхронном плавании, прыжки Марии Ласицкене, финал в вольной борьбе в категории 97 кг, где железный фаворит - Абдулрашид Садулаев. Плюс два финала, где мы имели полное основание рассчитывать на выступление наших команд - в классическом и пляжном волейболе у мужчин.

С последнего вида начался наш медальный день в Токио, предпоследним - закончился. И там, и там у нас серебро - Красильников со Стояновским проиграли норвежцам, Михайлов с партнерами - французам. Не везет россиянам в командных видах на этих Играх - четвертый финал (было еще два в баскетболе 3х3) - четвертое серебро.

Итог соревнований в художественной гимнастике оказался шоковым - впервые с 1996 года россиянка здесь осталась без золота. 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина после окончания соревнований не могла сдержать слез. У нашей сборной есть небеспочвенные претензии к судейству, но надо признать, что израильтянка Линой Ашрам выступила реально здорово.

И о золоте: Садулаев, Ласицкене и синхронистки были вне конкуренции. Особенно радостно за Светлану Ромашину, которая семикратной олимпийской чемпионкой.

Медали субботы позволили сборной России обойти в медальном зачете британцев. Окончательная расстановка будет понятна завтра.