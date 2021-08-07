За кого болеть 8 августа: за гандболисток и художниц

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

Художественная гимнастика

5.00. Групповое многоборье

В субботу судьи послали всем участницам турнира в художественной гимнастике недвусмысленный месседж: Россия больше не является неприкосновенной в этом виде. На самом деле это был не первый знак со стороны арбитров: первый был, когда в квалификации в групповом многоборье они оставили россиянок на втором месте, а на первое с огромным преимуществом в без малого три балла поместили сборную Болгарии. Посмотрим, чем закончится скоротечный, но очень скандальный олимпийский турнир в художественной гимнастике.

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