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За кого болеть 8 августа: за гандболисток и художниц
07 августа 19:50
автор: Олег Чикирис

За кого болеть 8 августа: за гандболисток и художниц

В последний день Игр в Токио будут разыграны 14 комплектов медалей.

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

Художественная гимнастика

5.00. Групповое многоборье

В субботу судьи послали всем участницам турнира в художественной гимнастике недвусмысленный месседж: Россия больше не является неприкосновенной в этом виде. На самом деле это был не первый знак со стороны арбитров: первый был, когда в квалификации в групповом многоборье они оставили россиянок на втором месте, а на первое с огромным преимуществом в без малого три балла поместили сборную Болгарии. Посмотрим, чем закончится скоротечный, но очень скандальный олимпийский турнир в художественной гимнастике.

Велотрек

6.00. Мужчины, кейрин

Болеем за Дениса Дмитриева, который поедет в четвертьфинале.

6.25. Женщины, омниум

Сборную России в этом виде представляет Мария Новолодская.

Гандбол

9.00. Женщины, финал

Сценарий Токио-2021 в женском гандболе очень похож на то, что было в Рио пять лет назад. В полуфинале и тогда, и сейчас россиянки обыграли норвежек, а в решающем матче нашим гандболисткам вновь противостоит сборная Франции. Причем один финал Россия - Франция на этой Олимпиаде уже состоялся: в субботу мужская команда по волейболу проиграла трехцветным в пяти партиях. Очень надеемся на то, что сюжет Рио повторится до конца и наши гандболистки опять одолеют француженок, взяв реванш за волейболистов. Да и за остальных представителей командных видов: в Токио россияне играли в четырех финалах и во всех проиграли. Последняя надежда - на женский гандбол.

источник: «Советский спорт»
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