Потеряли в серебре. Россияне проиграли все пять финалов в командных видах

Тут не может быть никаких претензий. Наоборот: надо порадоваться и похвалить всех до единого российских спортсменов. Пять финалов в командных видах! Когда еще такое было? Не хочется сейчас штудировать интернет-архив, но не исключаю, что еще во времена СССР.

Где-то наши были фаворитами турниров изначально – в мужском волейболе и пляжной его разновидности. И те, и другие оправдали авансы, но в решающих матчах – с французами и норвежцами не хватило самой малости. «Малость» эта называется удачей.

В баскетболе 3х3 мы, откровенно говоря, не знали, чего ожидать от наших спортсменов, ведь эта дисциплина дебютировала в программе Олимпийских игр. Оказалось, что ожидать можно многого. Мужская команда в полуфинале буквально уничтожила главных претендентов на золото сербов. Женская – тоже очень уверенно дошла до финала. Соперник у девушек в главном матче был ой какой серьезный – американки. Тут нужно было, чтобы и сами россиянки были в ударе, и у соперниц оказался бы не лучший день. Не срослось. Мужчины же в финале в равной борьбе уступили латышам. Удача вновь была не на нашей стороне. Хотя и принижать мастерство соперников ни в коем случае не стоит – они повели выдающийся матч.

Женский гандбол был последней надеждой на золото в командных видах. При том, что одно то, что россиянки вышли в финал уже было выдающимся достижением. Даже чудом – после ужасного старта в олимпийском турнире – ничьи с Бразилией и разгрома от Швеции. Даже суперчудом – ведь в полуфинале россиянки обыграли фавориток всего турнира норвежек.

Однако в финале все пошло не совсем так, как хотелось бы. Мы вели в счете первые шесть минут, а потом только догоняли. После сказочной игры в полуфинале Анны Вяхиревой, француженки очень жестко прихватили в обороне нашего лидера. Россиянки, кстати, оказались к этому готовы и перераспределили акценты в атаке на Дарью Дмитриеву и Полину Ведехину. Те, между прочим, отлично справились с задачей. Да и вообще наша команда провела хороший матч, но француженки были еще лучше.