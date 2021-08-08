Дину и Арину засудили. Но выиграла художественная гимнастика, а Аверины обязательно реваншируются

Что толку оттого, что синхронисткам нет равных в Солнечной системе! Разве хоть один человек на московской или новосибирской улице назовет полный состав нашей вчерашней золотой сборной? Ну или хотя бы пару девушек? Да я сильно сомневаюсь, что Ромашину кто-то через пару месяцев вспомнит: кого волнует, что она – семикратная олимпийская чемпионка! Ну если только Светлана в Думу надумает проникнуть. Или рискнет «Слабое звено» на ТВ возродить.

Но что хоккей – в нашей северной стране он всегда в топе чаяний народа. Кроме него и еще одной чудаковатой дисциплины, все остальное из командного спорта не интересует в РФ никого. За исключением, разумеется, статистической погрешности. Что и зафиксировал опрос граждан перед Играми в Токио, когда только процент сумел назвать хотя бы одного российского олимпийца.

Кому от этого плохо? Всем хорошо! Сборная СССР после тех оплеух получила мощнейший стимул. Через два года в Суперсерии-1974 размазала Канаду Халла и Хоу. Красная машина Тихонова после катастрофы Лейк-Плэсида взяла Кубок Канады и не проиграла на чемпионатах мира ни одного матча, пока в 1984 году в Сараево не вернула себе звание олимпийских чемпионов.

Мы подобное давным-давно проходили в хоккее. Какие два краеугольных события в летописи шайбы? Суперсерия-1972 и Чудо на льду-1980. Оба с нашим участием. В обоих случаях мы проиграли. Однако какой колоссальный импульс развитию мирового хоккея дали эти поражения от сборной Канады и студентов США! НХЛ поняла, что движется не туда, принялась копировать советский стиль, более чем преуспев в этом. Сенсационный триумф американцев на домашней Олимпиаде заразил ледовой игрой все штаты вплоть до южных. Мальчишки потянулись в хоккей, а НХЛ постепенно захватила богатые рынки с вечным летом и пустынями.

Что толку оттого, что нашим художницам на Олимпиадах не было равных четверть века! Спросите у того, кто с вами рядом, знает ли он/она кого-нибудь из былых королев, кроме Кабаевой? Впрочем, там больше родственные связи помогли. Лично я не мог не обратить на эту девушку внимания, ибо прекрасно помню по ташкентскому «Пахтакору» ее отца Марата Кабаева. А вы о чем подумали?

Но что произошло теперь, после чудовищного скандала в Токио? Олимпиада-2020 всегда по крайней мере у нас будет ассоциироваться с подлым сливом сестер Авериных. Равно как уже мало бы кто среди широкой публики помнил гимнаста Немова, если бы его похожим образом не засудили на Играх-2004 в Афинах. Возмущенный зал свистом и улюлюканьем минут десять не давал продолжить соревнования, пока сам россиянин не попросил зрителей успокоиться.

Мы – в данной ситуации, полагаю, я имею право говорить ото всех почти 150 миллионов соотечественников – не успокоимся до Игр-2024 в Париже точно. А это гарантирует сугубо нишевой прежде дисциплине беспрецедентное всеобщее внимание в ближайшие три года минимум. Вчера я не верил своим глазам и ушам: в моем закрытом подмосковном поселке вечером за рюмкой чая фиаско Авериных обсуждали все. Поголовно! Я был просто в шоке: ведь большинству из них даже хоккей с футболом глубоко по барабану! Если только не Олимпиада, ЧМ или Евро. Кругом классические мещане-потребители, которых, кроме собственного желудка, вообще ничто в жизни не интересует! А тут тотальный бешеный ажиотаж: ну а как же? Наших бьют!

А что было бы, если бы арбитры отработали по совести? Да ровным счетом ничего! Болельщики по вызову, который исправно следует раз в четыре года, порадовались бы несколько дней двум заказным золотым медалям и дружно забыли бы о мадам Винер с ее славными воспитанницами вплоть до следующей олимпийской остановки в Париже.

Не стоит забывать и о популяризации художественной гимнастики в мире. Благодаря победе Ашрам Израиль сразу удвоил число наград высшей пробы в Токио, а виктория Болгарии в команде стала для страны всего лишь третьей на Играх-2020. Отныне для двух этих не самых последних держав континента японская Олимпиада будет ассоциироваться с историческим прорывом именно в художественной гимнастике.

Успех Ашрам и болгарок будет способствовать взрывной раскрутке булавы и ленты не только в их странах, но и по всей планете. Ведь теперь доказано: русские – отнюдь не боги, шанс выиграть при должной подготовке есть у любого!

Аверины и Ко в свою очередь должны снова доказать: нет, круче русских на планете Земля никого нет! Но для начала всем вместе необходимо разобраться с правилами. Что это за законы такие, по которым одно и то же выступление в течение двух дней можно оценивать по-разному, а золото присуждать спортсменке, теряющей на поле боя свое оружие?! Да это же форменное дезертирство, за что полагается расстрел!

Короче, увлекательная мыльная опера на годы. С запредельной интригой!