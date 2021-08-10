В 2004-м они пережили теракт в Беслане, а через 17 лет взошли на олимпийский пьедестал в Токио

Заниматься борьбой Артур начал через год после трагических событий, когда ему было восемь лет, хотя тренер его заметил за два года до этого. В итоге стал трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и Олимпийских игр в Токио.

— Матери Артура не стало. Но благодаря ей, он вышел из школы живым. И его сестра тоже. Наверное, ему что-то в этой жизни было предназначено, - рассказывал личный тренер борца Тотраз Арчегов .

Артура Найфонова привели в первый класс старшая сестра и мама. Мама погибла в этой школе, 7-летний Артур выжил.

Два с половиной страшных дня вся страна с тревогой следила за разворачивающейся драмой в небольшом осетинском городе.

Оба мальчика были в числе тех, кто оказался в заложниках во время теракта в школе №1 города Беслана 1 сентября 2004 года.

По словам Арчегова, Артур не сильно радовался олимпийской бронзе, потому что ехал в Токио только за золотом. Но медаль для страны выиграл, и это важно.

Заурбек Сидаков родился в небольшом селе неподалеку от Беслана. Заурбеку повезло больше – после нападения бандитов на школу, он с небольшой группой ребят в суматохе сумел сбежать. Заурбек уже несколько лет живет и тренируется в Нижневартовске, но будет помнить всю жизнь те страшные события в его родной школе.

Два года назад борец победил на чемпионате мира, и посвятил свою победу всем, кто погиб в те трагические дни.

— Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан — маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией, - говорил Сидаков.

КАК ЭТО БЫЛО

Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) был совершен террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

Согласно официальной версии, на третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами спецназа ФСБ был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 27 террористов. Единственный взятый живым террорист Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорен судом к пожизненному заключению.

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.