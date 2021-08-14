Беленюка назвали черной обезьяной. На Украине хейтят олимпийского чемпиона

Вот что вчера Беленюк написал в инстаграме:

«Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...

1. Мне интересно, украинец ли я для своей страны, какие критерии патриотизма существуют в ней!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!»