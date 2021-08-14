Беленюка назвали черной обезьяной. На Украине хейтят олимпийского чемпиона

Вот что вчера Беленюк написал в инстаграме:
«Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...
1. Мне интересно, украинец ли я для своей страны, какие критерии патриотизма существуют в ней!
2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!»
Напомню, что на Олимпиаде в Токио сборная Украины завоевала 19 медалей, но лишь одну - золотую. Единственную победу в греко-римской борьбе одержал темнокожий Жан Беленюк (Интересно, что пять лет назад на Играх в Рио украинец проиграл в финале российскому борцу Давиту Чакветадзе). Притом, что он является действующим спортсменом Жан с 2019 года - депутат Верховной Рады Украины. Беленюк, кстати, поддержал прыгунью в высоту Ярославу Магучих после того как она подверглась нападкам за фото с Марией Ласицкене.
«Ярослава очень светлая, вежливая и спокойная девочка. Она настоящий герой этой Олимпиады. В упорной борьбе она получила такую ценную награду для нашей сборной, - написал Жан в соцсети. - Лично я понимаю девушку, которая находится в состоянии сумасшедшей эйфории и обнимается со всеми подряд. Без всяких размышлений о том, как это воспримут на родине. А вот издеваться над молодой девушкой — это точно неправильно! Я уверен, что каждый украинский спортсмен извлечет уроки из этой ситуации».
Вероятно, именно за эту позицию теперь началась травля и самого Беленюка. Притом, что он является человеком, против которого правительство РФ ввело санкции. Видимо, нетерпимость к иному, даже не сильно отличающемуся, мнению на Украине настолько велика, а критерии патриотизма действительно очень сильно размыты, что даже олимпийский чемпион и депутат Рады не может чувствовать себя на родине в безопасности.