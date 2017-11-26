«Григорий провел три встречи с Мутко в Сочи. Я понял, что Мутко рассматривает вопрос о сохранении сочинской лаборатории после Олимпиады. Одна из вещей, возмутившая и шокировавшая меня, заключалась в разговоре, который состоялся в 2013 году. Предполагалось, что Родченков должен добавить допинг в мочу украинского конкурента, чтобы он выглядел грязным, и это позволило россиянину победить. Мой клиент нашел оправдание, чтобы не делать этого», - приводит слова адвоката «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

Добавим, что ранее стало известно, что Родченков обладает доказательствами того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки национальной сборной, были клиентами государственной допинг-программы.