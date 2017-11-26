Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева хочет, чтобы спортсменов РФ пустили на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

«Я только за то, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры и выступали на международных соревнованиях. Мы хотим борьбы», - заявила Домрачева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 5 декабря исполком МОК примет решение по поводу участия сборной России на ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.