Дарья Домрачева: Я за то, чтобы российские спортсмены поехали на ОИ-2018
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева хочет, чтобы спортсменов РФ пустили на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
«Я только за то, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры и выступали на международных соревнованиях. Мы хотим борьбы», - заявила Домрачева в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что 5 декабря исполком МОК примет решение по поводу участия сборной России на ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.