«Я только за то, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры и выступали на международных соревнованиях. Мы хотим борьбы», - заявила Домрачева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 5 декабря исполком МОК примет решение по поводу участия сборной России на ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. 

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