"Я очень надеюсь, что МОК в следующем месяце примет объективное решение, и российская команда будет обязательно принимать участие, и состоится визит президента Путина", – приводит слова Ли До Хуна агентство "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что окончательное решение по участию российских спортсменов будет принято 5 декабря.

Согласно некоторым СМИ, РФ откажется от трансляции Олимпиады, если национальная сборная останется за бортом турнира.

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