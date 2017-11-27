Cпецпредставитель южнокорейского МИД Ли До Хун – о возможном пропуске сборной России зимней Олимпиады в Пхенчхане.

"Я очень надеюсь, что МОК в следующем месяце примет объективное решение, и российская команда будет обязательно принимать участие, и состоится визит президента Путина", – приводит слова Ли До Хуна агентство "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что окончательное решение по участию российских спортсменов будет принято 5 декабря.

Согласно некоторым СМИ, РФ откажется от трансляции Олимпиады, если национальная сборная останется за бортом турнира.