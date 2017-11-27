«Доказательства должны быть достоверными, но наличие положительных допинг-тестов не является обязательным условием. В данной ситуации, как и в скандале с BALCO или делом Лэнса Армстронга, люди зашли так далеко, что заменили пробы. Российские власти точно были вовлечены в произошедшее. Это становится всё более ясным. Важно прояснить ситуацию с причастностью спортсменов к этой схеме. Если они нарушали правила, то должны быть наказаны», - считает Тайгерт, которого цитирует VG.

Напомним, что ранее норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю и биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поддержали спортсменов РФ, заявив, что для доказательства их вины нужно представить положительные допинг-пробы.