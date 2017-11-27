Бывший президент WADA и член МОК Ричард Паунд считает, что надо отстранить сборную России от участия в ОИ-2018.

«Если бы я был на месте главы МОК, то стоя на коленях поблагодарил бы Ричарда Макларена за компетентное и тщательное расследование. Его доклад доказал, что власти поддерживали систему. Поэтому мы можем не беспокоиться по поводу рассмотрения дел каждого из спортсменов, если получим доступ к базе данных московской лаборатории. Наказание России стало бы отличным уроком для всех стран», - приводит слова Паунда Inside the Games.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК примет решение по допуску сборной России к участию в ОИ-2018 в Пхенчхане.