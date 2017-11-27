Ранее МОК лишил российских спортсменов четырех медалей в лыжных гонках, двух в скелетоне, двух в бобслее и одной в конькобежном спорте, в результате чего сборная России потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014.

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями. Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу», - приводит слова Пескова «Р-Спорт».