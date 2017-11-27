Акцию школьника поддержали глава Удмуртии Александр Бречалов и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Как сообщает «Собеседник.Ru» школьник запустил хэштег #noRUSSIAnoGAMES.

Напомним, что исполком МОК 5 декабря примет решение по допуску сборной России к участию на Олимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. 

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