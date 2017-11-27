«Российская сторона продолжает уверять, что никакой государственной поддержки применения допинга в стране нет, однако большая часть имеющихся данных указывает или намекает на то, что это не так. Если Россия продолжит отказываться признавать существование системы государственной поддержки допинга, то восстановление прав РУСАДА, на данный момент, невозможна. Но я работаю с представителями российской стороны на регулярной основе с тем, чтобы разрешить этот вопрос, но пока нам это не удалось», - приводит слова Риди RT на русском.

Напомним, совет учредителей WADA отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу. Причиной стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления. Первый требует публичного признания выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системы, второй – предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием.