Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о ситуации вокруг сборной России, которая может пропустить Олимпиаду в Пхенчхане.

«Там уже несправедливость, там уже играет политика. Олимпиада – это спортивное мероприятие. Это позор для всех государств, которые пытаются это делать, позор тем нашим спортсменам, которые будут под другим флагом выступать», – сказал Кадыров.

Напомним, окончательное решение по участию национальной команды будет принято 5 декабря.