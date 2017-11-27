«Там уже несправедливость, там уже играет политика. Олимпиада – это спортивное мероприятие. Это позор для всех государств, которые пытаются это делать, позор тем нашим спортсменам, которые будут под другим флагом выступать», – сказал Кадыров.

Напомним, окончательное решение по участию национальной команды будет принято 5 декабря.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.