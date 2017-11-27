Напомним, сегодня были дисквалифицированы биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, в связи с чем Россия лишилась двух серебряных медалей. Также были дисквалифицированы скелетонист Сергей Чудинов,  занявший пятое место, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, которые лишились золота в четверках (впрочем, еще один представитель российской четверки Александр Зубков ранее уже был дисквалифицирован).

Вилухина и Романова лишены медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно дисквалифицированы

Как сообщает «Интерфакс», сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете. До дисквалификаций сборная России занимала первое место. Выиграла медальный зачет сборная Норвегии. Второй стала сборная Канады, третьей – сборная США. Четвертое место заняла сборная Голландии, пятое – сборная Германии.

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