Напомним, сегодня были дисквалифицированы биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, в связи с чем Россия лишилась двух серебряных медалей. Также были дисквалифицированы скелетонист Сергей Чудинов, занявший пятое место, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, которые лишились золота в четверках (впрочем, еще один представитель российской четверки Александр Зубков ранее уже был дисквалифицирован).

Как сообщает «Интерфакс», сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете. До дисквалификаций сборная России занимала первое место. Выиграла медальный зачет сборная Норвегии. Второй стала сборная Канады, третьей – сборная США. Четвертое место заняла сборная Голландии, пятое – сборная Германии.