Напомним, спортсменка из РФ была наказана за нарушение антидопинговых правил. Также МОК пожизненно дисквалифицировал Романову от участия в Олимпийских играх

«Все, что происходит сейчас, – это дичайшая несправедливость. Столько всего уже было сказано об этом другими спортсменами. Хочется просто кричать. Конечно, мы будем подавать апелляцию в CAS.

Все это напоминает судилище, именно судилище, я не могу это назвать решением дисциплинарной комиссии МОК, у обвинения нет никаких доказательств, за исключением показаний Родченкова. На основании его показаний нас массово лишают медалей. А кто он? Он прячется и не присутствует на слушаниях. Когда он был руководителем московской лаборатории, я не знала его, я контактировала лишь с допинг-офицерами при прохождении допинг-контроля. Когда началась вся эта история, мне было смешно, на мой взгляд, Родченков неудавшийся фармаколог, который не смог продать свое «изобретение» и потом устроил весь этот цирк. А МОК? Вот кто по-настоящему разочаровал, я даже не хочу смотреть Олимпийские игры, это не Игры.

Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК. Медаль свою я никогда не верну МОК. Они вынесли такое решение без доказательств. Я очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую ВАДА и РУСАДА. Они просто решили, что в Сочи мы нарушали антидопинговые правила.

Я намерена продолжать показывать медаль юным спортсменам и рассказывать о нелегком, но очень интересном пути. Буду говорить о своих эмоциях в тот миг, когда мне ее вручали. Когда Ольга Вилухина пересекла финишную черту в эстафетной гонке, и мы побежали к ней, я сразу вспомнила свое детство. Как в 9 лет я пришла в спортивную школу, как отец возил на соревнования, мама готовила нам в дорогу термос и что-нибудь перекусить и переживала за нас. Мы радовались победам на соревнованиях разного масштаба, и вот мы дошли до олимпийской медали. И сейчас я вспомнила это. Этот долгий интересный путь", – цитирует Романову ТАСС.