Отметим, что вместе Вилухиной были дисквалифицированы Яна Романова, а также бобслеисты Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и скелетонист Сергей Чудинов. Все спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

"Тогда были слезы счастья, сейчас же все наоборот! Что за беспередел? Вы еще не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер? Нас массово лишают медалей! Без шанса на положительный исход.

Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы.

Я была счастлива в Сочи, и эмоции, и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять! Я буду бороться и пойду до конца", – написала спортсменка на своей странице в Instagram.