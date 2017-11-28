Напомним, комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил. В итоге, россиянин был лишен золотой медали ОИ-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

"Собственно говоря, ничего нового. Все те же самые доводы, которые были изначально, те же самые царапины. И комиссия написала, что этого достаточно для дисквалификации. Т-образные царапины у Саши, которые являются показателем вскрытия. Написали, мол, без ведома спортсмена этого всего не могло быть, спортсмен заранее знал и сдавал, и прочая чушь. Еще и пишут, что это доказательство сговора вместе с правительством, министерством и другими чиновниками", – цитирует Вяльбе агентство "Р-Спорт".