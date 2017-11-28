– Прокомментируйте заявления Родченкова о том, что 34 футболиста принимали допинг.
– Позиция нашей страны известна, бесконечно транслировать ее не можем. Если кого-то обвиняют, люди должны высказываться в свою защиту. Мы открыты и готовы участвовать во всех комиссиях. Интерес Родченкова сосредоточен на России. Это сейчас модно, это тренд.

Источник: Родченков обвинил в приеме допинга Акинфеева, Глушакова, Дзагоева, Кокорина и еще 30 футболистов

Мы ничего не боимся, это абсолютные домыслы и попытка сфабриковать доказательства. Я вам так скажу: если мы так на допинге играм, что же будет без него? Это все глупость, – сказал Мутко.

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