- Это негативная ситуация для всего российского спорта, начиная с доклада Макларена и работы всех созданных комиссий.

Если говорить о Вилухиной и Романовой, то подозреваю, что они на этом еще не останавливаются. Это пока первая волна, потому что звучали имена Зайцевой и Глазыриной. Понятно, что мы будет реагировать и бороться, однако начинать бороться надо было еще полтора года назад, когда был обнародован первый доклад Макларена.

Надо было сразу же начинать оспаривать в судах, выходить на Макларена и добиваться правды, а все пустили на самотек. И теперь нам надо доказывать, что мы невиновны, - передает слова Драчева «Газета.Ru».

В понедельник, 27 ноября, российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.