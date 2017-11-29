Президент IIHF Рене Фазель рассказал о планах организации на случай, если сборная России окажется за бортом ОИ-2018 в Пхенчхане.

"Мы обсуждали сценарий, при котором Россию не допустят. Но сперва нужно дождаться решения и понять, будем ли мы делать замену сборной России. Если нет, то турнир уменьшится на четыре игры у мужчин и на шесть – у женщин.

Если будем менять, то нужно понять, каким образом. Нам поздно проводить отборочный турнир, поэтому мы можем, к примеру, воспользоваться мировым рейтингом. Вернемся к обсуждению этого вопроса после решения МОК. Но я до последнего надеюсь, что МОК допустит Россию до Олимпиады", – цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, окончательное решение по участию сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане МОК примет 5 декабря.