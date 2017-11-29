Свищев заявил, что сборная России по керлингу практически в полном составе сдала необходимые допинг-тесты.

«Сейчас есть целая группа общественности, которая поддерживает Россию. Без России Игры нельзя назвать полноценными, надеюсь, что чиновники МОК услышат коллег и спортсменов и допустят нас без всяких ограничений на Олимпийские игры», - приводит слова Свищева ТАСС.

Напомним, что 5 декабря МОК примет решение относительно участия сборной России в ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. 

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.